«Подкрасили бы хоть сначала»: губы Виктории Дайнеко стали предметом обсуждения

Виктория Дайнеко опубликовала в своем Инстаграме фотографию, на которой предстала в компании солистки группы SEREBRO Екатерины Кищук . Девушки весело проводили время и решили запечатлеть встречу. Однако снимок, получившийся в итоге, а именно макияж Виктории, показался подписчикам нелепым.

Виктория Дайнеко вновь подверглась бурному обсуждению в интернете. Она поделилась, казалось бы, безобидным фотоснимком с подругой, а получила тонну критики в свой адрес. По мнению фолловеров, Дайнеко опубликовала неудачный снимок, и они посоветовали вообще удалить его из сети. Любители разглядывать детали на фотографиях знаменитостей без особых усилий увидели стертую помаду на губах Дайнеко и принялись писать об этом в комментариях к снимку. Они заявили, что Виктория, как публичная персона, должна была поправить свой мейкап, прежде чем фотографироваться и демонстрировать себя многотысячной аудитории.

Неудачный снимок Виктория Дайнеко удалять из микроблога не стала, по всей видимости, нейтрально отнесясь к привычным комментариям злопыхателей. К тому же, нашлось немало людей из отряда защитников Дайнеко, которые встали на сторону своей любимицы, ответив злорадствующим вместо нее. «Подкрасили бы хоть сначала» «Утиные губки, так еще и не прокрашенные» «Как некрасива, Вика, надо следить за тем как выглядишь!» «Люди, вы что, всегда идеальные?» «Да уж.. собрались тут красавицы, диванные критики!»

А недавно, посетив очередное светское мероприятие, Виктория Дайнеко удивила своим нарядом. Артистка уже неоднократно была подвержена критике из-за выбора одежды. В этот раз певица появилась на людях в юбке, в которой она уже неоднократно выходила в свет.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!