Праздник книг и роз Сан-Жорди в Барселоне не обошелся без политики

БАРСЕЛОНА, 23 апр — РИА Новости Елена Шестернина . Барселона 23 апреля отмечает один из самых ярких праздников — Сан-Жорди, день покровителя города Святого Георгия. В этом году он отличается от всех предыдущих — глубокий политический кризис повлиял даже на праздник книг и цветов.

Женщине — цветы, мужчине — книгу

ЮНЕСКО провозгласила 23 апреля Всемирным днем книги и авторского права в 1996 году. В Барселоне традиция дарить в этот день (23 апреля — дата смерти Сервантеса и Шекспира) книги появилась почти век назад — в 1927 году.

К тому же 23 апреля — день покровителя Барселоны святого Георгия (Сан-Жорди). В IV веке, гласит легенда, святой Георгий победил дракона своим копьем. На месте, где пролилась кровь чудовища, выросли розы, и самую красивую из них Георгий подарил своей возлюбленной — дочери короля.

По традиции, мужчинам в этот день дарят книгу, а женщинам — красную розу. Впрочем, сейчас и женщины имеют шансы получить в подарок книгу.

Книжный магазин в день Сан-Жорди в Барселоне

Пять километров книг

Центр Барселоны 23 апреля превращается в огромный цветочно-книжный магазин. Палатки с книгами занимают около пяти километров, сотни тысяч людей приходят, чтобы приобрести книгу в подарок, десятки писателей подписывают свои произведения прямо на улицах. Очередь в сетевой книжный магазин растянулась на несколько сот метров.

В течение одного дня в Барселоне продается около полутора миллиона книг, доходы от продаж достигают 20 миллионов евро — четверть годовых доходов книгоиздателей. 23 апреля — рабочий день, но складывается впечатление, что весь город не работает, а занимается покупкой книг.

Продажа цветов в день Сан-Жорди в Барселоне

Желтые розы

В этом году Сан-Жорди отличается от предыдущих: последствия бурных политических событий в Каталонии последних месяцев сказались даже на абсолютно неполитическом празднике. К красным розам прибивались желтые — цвета движения за освобождение, в котором участвуют политики, арестованные в связи с незаконным провозглашением независимости автономного сообщества от Испании. Желтые розы приколоты к одежде многих жителей каталонской столицы.

Мэр Барселоны Ада Колау на завтраке с писателями тоже говорила о политике. «Это необычный Сан-Жорди из-за политической ситуации», — заявила она с трибуны, напомнив, что два лидера общественных организаций с именем покровителя Барселоны Жорди Куишар (возглавляет Omnium Cultural) и Жорди Санчес (ныне депутат каталонского парламента, ранее возглавлял «Каталонскую национальную ассамблею») находятся в тюрьмах.

"Сан-Жорди красивый праздник, когда Барселону наполняют любовь, цветы и книги. Но сейчас мы переживаем непростой политический момент, это первый Сан-Жорди, когда у нас нет правительства", — сказала мэр каталонской столицы РИА Новости.

"Обычно в этот день я шла на завтрак в женералитет, но в этом году это невозможно — применена 155-я статья конституции (прямое правление Мадрида в Каталонии — ред.). Есть люди, которые находятся в тюрьмах, в том числе председатель очень важной культурной организации, человек, который очень любит язык и культуру, Жоржи Куишар. Я не выступаю за независимость, но тема демократии волнует нас всех. Я тоже сегодня надела желтую розу. Должен возобладать здравый смысл, надо приложить максимум усилий для диалога. Чрезвычайная ситуация, в которой мы все живем, никому не идет на пользу. Сегодня мы должны отдать должное литературе, культуре — это демократические инструменты для достижения понимания с другими людьми, для ведения диалога. Дай Бог, чтобы святой Георгий нам помог восстановить диалог", — отметила Колау.

Градоначальница надеется, что Каталонии, парламент которой уже несколько месяцев не может сформировать правительство, удастся избежать очередных досрочных выборов. «Правительство должны формировать те политические силы, которые набрали на выборах (21 декабря — ред.) большинство (абсолютное большинство в парламенте у трех партий, поддерживающих независимость — ред.). Мне жаль, что они выясняют отношения между собой и не делают этого. Нам нужно нормально функционирующее правительство. Надо покончить с чрезвычайной ситуацией, разблокировать ее, но есть много других тем — жилищный вопрос, экономический, вопрос безопасности. Мэриям необходимо правительство», — призвала Колау.

Празднование Сан-Жорди в Барселоне

"Особый путь"

Книг, посвященных «особому историческому пути» Каталонии и последним событиям в автономном сообществе, на прилавках немало. Как признаются продавцы, «их неплохо покупают».

На площади Каталонии расположилась продукция «Табарнии» — шуточной каталонской республики, выступающей за единство Испании и появившейся как реакция на планы сепаратистов. Табарния (от названий крупнейших каталонских городов — Таррагоны и Барселоны) включает практически всю восточную часть Каталонии, выбирающую «свой путь», отличный от пути каталонских сепаратистов, — остаться в Испании.

Есть на прилавках и книги о революции в России 1917 года, биографии Владимира Ленина, Льва Троцкого , Розы Люксембург, на ярмарке можно приобрести «Манифест компартии» Карла Маркса . Крайне левые движения сейчас переживают в Испании не лучшие времена, и, как признается один из продавцов, партия «Революционная левая», образованная в 1970-е годы, насчитывает всего 600 человек во всей Испании.

Празднование Сан-Жорди в Барселоне

За игру рукой — красная карточка

Знаменитый испанский писатель Хавьер Серкас признает, что политика оказала влияние на личные отношения людей культуры. «Отношения между каталонскими и испанскими писателями напряженные, произошел раскол, но сейчас в Каталонии все расколото», — сказал автор «Солдат Саламины» РИА Новости.

Он предложил свой вариант восстановления нормальных отношений в обществе. «Надо объяснить людям, что правила игры необходимо соблюдать. В футболе запрещена игра рукой, если ты это делаешь, судья показывает красную карточку. Закон нельзя превращать в фарс. В демократической стране нельзя преступать закон, ты можешь его изменить, но не преступить. Сторонники независимости — маниакальные лжецы. Сейчас основная задача, и не только здесь, но и в других странах, разрушить ложь, которую выдают за правду», — подчеркнул Серкас.

По его словам, планов написать книгу о «каталонском кризисе» у него пока нет. «Подобные каталонским события дают прекрасный материал для писателя. Мы, писатели, — стервятники. Но я сторонник скуки. В политике я хочу скуку швейцарского или хотя бы скандинавского типа. Я сторонник демократии — самой скучной системы, которая существует», — добавил писатель.

Писательница Альмудена Грандес призывает политиков не пытаться использовать этот день в политических целях. «Этот день должен быть праздником книги. Политики попытаются его превратить в нечто иное, но сегодня главными действующими лицами должны оставаться читатели», — сказала Грандес.

Исабель Койшет, знаменитый режиссер, семикратный обладатель самой престижной кинематографической премии Испании «Гойя», признанная лучшим режиссером 2017 года за фильм «Книжная лавка», рассказала РИА Новости об угрозах и оскорблениях в свой адрес в связи с ее позицией по «каталонскому вопросу» от сторонников появления на карте мира нового государства.

"Никто не думал, что ситуация дойдет то такого — обвинений, оскорблений, расколотых семей и постоянного отрицания реальности. Политический популизм — огромная угроза. Каталония вовсе не угнетенный народ, и попытка раскола страны останется на совести тех, кто пытается это сделать. Меня часто спрашивают, сниму ли я фильм об этих событиях. Мне бы очень хотелось, но пока слишком больно, рана не зажила", — отметила режиссер.

Она вспомнила, что в детстве в доме не всегда были деньги на какие-то вещи, но всегда находились деньги на книги. Койшет рассказала, что тогда ждала Сан-Жорди больше, чем самого любимого праздника испанских детей — королей-магов.

"Я к Сан-Жорди составляла списки книг, которые хотела получить в подарок. Это всегда был праздник нормальных отношений между людьми. Хотелось бы, чтобы розы оставались красными, и чтобы главными действующими лицами этого дня оставались книги", — подчеркнула Койшет.