Анна Седокова: Я буду сексуальной старушкой!

Одна из самых привлекательных певиц российского шоубизнеса Анна Седокова всерьез задумалась о том, как она будет выглядеть через двадцать лет. В свои 35 она делает все, чтобы старость к ней пришла как можно позже. Поэтому одним из главных бьюти-увлечений певицы на сегодняшний день является сыроедение. Именно оно, как говорят, помогает продлить молодость. О своих экспериментах в питании артистка рассказала корреспондентам Sobesednik.ru.

— В Лос-Анджелесе я проходила курсы у древнего индейца, который мне рассказывал все о сыроедении, — говорит Анна Седокова. — Я даже купила себе специальную соковыжималку, которая делает сок из петрушки, сельдерея. Эту смесь я приправляла красным перцем и пила. Очень крутая вещь, скажу я вам! Не буду врать и говорить, что не боюсь постареть. Когда я вижу, что у меня появляются новые морщинки, то переживаю! Не знаю, как я буду выглядеть через лет 20, но все-таки думаю, что буду сексуальной старушкой! А пока нужно есть побольше необработанной пищи, максимально исключить всякие вредности. А еще гулять много, дышать свежим воздухом и не забывать делать массаж.

Справка:

Сыроедение — это система питания, согласно которой исключается употребление пищи, подвергшейся температурной обработке, то есть варке, жарке, запеканию и т.п.

Мы не могли не поинтересоваться у Ани, как она относится к тому, что ее старшая коллега по сцене — 69-летняя Алла Пугачева — призналась, что стремительно стареет. По мнению Седоковой, Примадонна все-таки на себя наговаривает.

— Я думаю, что Алла Борисовна — потрясающая женщина, — продолжает Анна. — Я бы очень хотела выглядеть так же, как и она, в ее годы!

Несмотря на то, что сыроедение пришлось Седоковой по душе, полностью отказаться от обработанной пищи она пока не может, ведь при ее насыщенном графике все время успевать питаться правильно просто невозможно.

— В наших условиях очень сложно продолжать быть сыроедом, — вздыхает артистка. — Обычно ты круглосуточно находишься на работе, прибегаешь домой поздно вечером и понимаешь, что единственное, что можно быстро поесть — это пельмешки. Сегодня вот я вообще позволила себе фастфуд. У нас была многочасовая фотосессия, и мы ели очень много вредной пищи. Это, конечно, ужасно! А вообще я стараюсь находить компромиссы, например, гречку не варю, а завариваю на ночь. А еще по правилам на тарелке всегда 70 процентов должна составлять необработанная пища и нужно как можно больше употреблять правильных жиров — есть побольше рыбки. Но я, если честно, очень люблю мясо!

Кстати:

Анна Седокова призналась нам, что очень боится всего потустороннего, поэтому никогда не обращается к экстрасенсам или другим подобным специалистам. Мистика пугала маленькую Аню и в детстве.

— Мы тогда гадали, — вспоминает певица. — Это было очень по-детски, но все равно я очень всего боялась. Я вообще большая трусиха в этом плане, мне в то время всегда казалось, что я что-то сделаю не так, как нужно. Но когда я еще была нецелованная, все время сидела на картах. (Согласно поверью, если нецелованная девушка посидит на картах, они обязательно скажут правду. — Авт.).

Во взрослом возрасте Анна поняла, что в трудных ситуациях нужно первым делом бежать не к гадалкам, а в церковь.

— Я думаю, что простая молитва способна всегда нас защитить, — утверждает певица.