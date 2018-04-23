Подъезд дома в центре Электростали не могут отремонтировать несколько лет

Жители одного из домов в центре Электростали боятся заходить в собственный подъезд — с потолка сыпется штукатурка, из выбитых окон дует ветер, а лампы на лестничных площадках вот-вот упадут на голову. В доме давно должны были сделать ремонт, но коммунальщики все время переносят сроки. Жаловались на портал «Добродел» — но воз и ныне там.

Мария Синегубовская живет в одном из домов в самом центре Электростали. Говорит, многие знакомые завидуют — пятиэтажка на центральной улице города, да еще практически под боком у управляющей компании — не жизнь, а сказка. Но сказка заканчивается, когда заходишь в подъезд. Здесь на голову сыпется штукатурка, к грязным стенам страшно прикоснуться, а почтальоны отказываются приносить письма — их просто некуда складывать. Всюду подтеки, стены разрисованы, а из выбитых окон сильно сквозит. Впрочем, сотрудники управляющей компании решили проблему — на зиму забили дырки фанерой.

Кажется, подъезд проще оставить в качестве памятника нерадивым коммунальщикам, чем отремонтировать его. Здесь наглядно представлены все упущения работы управляющей компании. Скоро можно будет и экскурсии водить, печально шутят жители. От жалоб местных жителей в управляющей компании отмахнулись, поэтому им пришлось своими силами ставить новую дверь.

Мария живет в этом доме всю жизнь. Говорит, за все это время капремонт здесь ни разу не делали. Да что там капремонт — эти стены уже лет десять не видели ни кисточки, ни краски, а подъезд — метлы.

За чистоту и благоустройство подъездов отвечает управляющая компания «Центральная». По календарному плану ремонт в этом доме должны были сделать еще в октябре прошлого года. Потом сроки перенесли, обещали за зиму сделать и к марту сдать работы. Но ни к марту, ни к апрелю ничего не сделали.

Съемочная группа «360» отправилась в управляющую организацию. Директора на месте нет, зато есть главный инженер. Сотрудник явно не рад встрече.

Выпустив пар, Александр Душкин рассказал, о проблемах жителей знает, сам несколько раз выезжал на объект, но ничего страшного там не увидел. Главный инженер заявил, что следить за сроками ремонта — не его обязанность. На подмогу вызывает начальника

производственно-технического

отдела, тот, в свою очередь, во всем обвинил подрядчиков.

Это не по нашей вине. Это программа по ремонту подъездов 2017 года. Был заключен договор с подрядчиком, подрядчик свои обязательства не выполняет

Выходит, управляющей компании потребовалось полгода, чтобы понять — никаких работ подрядчик не ведет. Мария уверена, за это время коммунальщики могли бы самостоятельно отремонтировать подъезд. Скорее всего, так и придется сделать. Начальник

производственно-технического

отдела лично пообещал проконтролировать процесс.