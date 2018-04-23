«Застряла в этом образе»: Дженнифер Лопес пора сменить сценические костюмы

Фотографии с недавно прошедшего в Лас-Вегасе концерта Дженнифер Лопес появились в сети, и пользователи в очередной удивились тому, какие сценические наряды выбирает уже давно состоявшаяся 48-летняя певица.

Вряд ли можно поспорить с тем, что Дженнифер Лопес выглядит отлично. В отличие от многих голливудских красавиц, стареющих красиво, она словно не стареет вообще, а тем временем в следующем году певице уже исполнится 50 лет. Впрочем, с возрастом Дженнифер не находит нужным менять свои сценические костюмы, которые до сих пор остаются максимально откровенными, возможно даже больше, чем во времена гламурных нулевых. Новые фоторафии с выступления певицы в Лас-Вегасе это подтверждают.

А вот в сети уверены, что откровенные наряды на звезде выглядят все более и более нелепо, тем более, что с ее талантом и славой вполне можно начать одеваться на выступления. Нынешние же образы Джей Ло все чаще вызывают шутки, а не восторг: «Поющие трусы» «Седина в бороду, а трусы в попу» «Уже бы другой стиль надо ей, застряла в этом образе» «У таракана усики, у ДжейЛо трусики» «Она такая крутая, зачем ей эта грязь?» «Чем старше, тем уже полоска между ног»

Недавно в сети отмечали, что Дженнифер Лопес похудела, практически вернув себе фигуру времен собственной молодости, однако по блестящим и ярким сценическим нарядом артистки этого не скажешь — они заметно добавляют лишний вес даже соблазнительной фигуре Дженнифер.

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