Для прогулок невзирая на погоду: выбираем качественные резиновые сапоги

Sobesednik.ru подготовил несколько полезных советов, которые помогут выбрать резиновые сапоги.

Весной дожди могут зарядить и на неделю, и тротуары превращаются в одну сплошную лужу. От мокрых ног и простуды не спасет любая, даже самая качественная обувь. Кроме резиновых сапог.

В наши дни этот вид обуви перестал ассоциироваться с рыбаками, дачниками или детсадовской малышней. Резиновые сапоги существуют самых разных моделей и расцветок, бывают и забавными, и очень стильными. Однако главным все же является не фасон, а качество. Как выбрать «правильные» резиновые сапожки?

— Подумайте о том, на какой сезон вам нужна эта обувь. Для поздней весны, лета и ранней осени подойдут сапожки с тонкими вкладышами. Для более холодной погоды нужно искать сапоги с шерстяными или меховыми вкладышами. В крайнем случае, конечно, вас спасут теплые шерстяные носки — но это если позволит размер сапожек.

— Вкладыши должны плотно держаться в сапожках. Лучше, если они вынимаются — тогда их можно будет стирать и сушить, или даже сменить. Если покрытие из искусственного меха приклеено к сапогу — Лучше брать сапожки, свободно сидящие на ноге, и носить с плотными шерстяными носками.

— Сапожки, как правило, изготавливают из каучука и ПВХ. Синтетические сапожки легче по весу. Но каучук многим кажется надежней.

— Оцените поверхность сапожек — не должно быть порезов, утолщений, пузырей или бугорков, а также трещин. На пятке и носке резина должна быть толще и грубее, окрас также должен быть ровным, без разводов и пятен. Потрите сапог влажной салфеткой — если она окрасится, покупать такие сапожки не стоит.

— Неприятный и резкий запах также может послужить сигналом к тому, что от покупки лучше воздержаться.

— Подошва должна быть не менее 1,5 см, плотной и в меру жесткой, но хорошо гнущейся — иначе ноги будут быстро уставать. Лучше, если она будет рельефной — это уменьшает риск поскользнуться.

— Подошва и верх сапожек должны соединяться без зазоров.

— Голенище не должно быть излишне тонким, иначе оно может порваться.

— Удобны модели с «манжетами» поверх сапожка — они защищают от попадания воды и грязи сверху.

— Проверьте дома покупку, опустив сапоги в тазик с водой. Если они протекают — верните товар в магазин.

Уход за сапожками прост: после прогулок протрите их мягкой влажной тряпкой. Иногда протирайте глицерином или растительным маслом. Не сушите сапоги у батареи или отопительных приборов.