Облицовка из искусственного камня: ее плюсы и минусы

В конце семидесятых годов наблюдательные жители больших городов могли заметить, что дорожные рабочие начинают заменять привычные шершавые бруски бордюрного тротуарного камня (безусловно природного происхождения) на серые, невзрачно выглядящие, но безупречной геометрической формы бетонные прямоугольники. Пожалуй, именно эту замену можно считать началом массового внедрения в строительство нового изделия — искусственного облицовочного камня. Надо сказать, что вид первых изделий был далек от совершенства, то есть на натуральный камень они были совсем не похожи.

На вид искусственный камень практически невозможно отличить от природного

Широкие горизонты

Сегодня ситуация изменилась — на рынке в изобилии представлен камень, который создан по новейшим технологиям и в точности повторяет фактуру натурального материала. Ныне существует несколько десятков видов искусственного камня, различающихся по цвету и фактуре. Каждый месяц появляются все более модернизированные модели, качество которых становится лучше и лучше, поэтому искусственный камень весьма востребован на строительном рынке. Объясняется это простотой укладки, относительной дешевизной и практически безграничным количеством вариантов использования. Например, для:

облицовки цоколей, элементов фасадов, заборов, для всевозможных дачных и садовых построек (беседок, фонтанов и так далее);

мощения дорожек, напоминающих средневековые мостовые;

для украшения лестниц и ступеней.

В облицовке коттеджа использован искусственный камень из коллекции Devon

Это один из немногих материалов, не ставящий жестких рамок перед дизайнерами, архитекторами и заказчиками. На любых поверхностях (будь то дерево, кирпичная кладка, бетон) искусственный камень будет выглядеть достойно и красиво, безупречно воссоздавая имитацию любого архитектурного стиля.

Площадка выложена искусственным камнем коллекции «Испанский дворик»

Секрет производства

Способ изготовления искусственного камня внешне достаточно незамысловат: влажная смесь из цемента, наполнителей и красителей заливается в формы и подвергается объемной вибрации. Застывая, смесь превращается в плитки толщиной до 10–12 см. Их лицевая сторона имитирует фактуру природного камня, обратная же, гладкая, облегчает монтаж. Однако не все так просто, как кажется не первый взгляд. Производство таит в себе множество секретов, ведь речь идет не только о привлекательном внешне, но и чрезвычайно надежном и долговечном материале.

Площадка выложена материалом коллекции «Бельгийская мостовая»

Достоинства природного камня:

очень высокая морозостойкость (так называется способность материала, насыщенного водой, выдерживать попеременное замораживание и оттаивание) и низкая степень водопоглощения: по этим показателям искусственный камень превосходит свои натуральные аналоги;

по составу искусственный камень напоминает архитектурный бетон, но, благодаря особым пористым пластификаторам, он легче своего природного аналога почти в 2 раза! Согласитесь, это немаловажно и при транспортировке, и при укладке;

он легко обрабатывается, а при укладке не требует специальных дорогих инструментов;

российские климатические условия — серьезное испытание для любых строительных материалов, но за потребительские качества искусственного камня можно не волноваться, так как «экзамен четырех сезонов» на прочность он уже прошел. Это подтверждает более чем 20-летняя история его успешной эксплуатации на самых различных объектах в России.

Уместно упомянуть и еще об одном положительном свойстве искусственного камня, которое зачастую становится решающим при выборе материалов заказчиками: у многих природных гранитов уровень радиационного фона существенно превышает допустимый. А у искусственного камня этот показатель отсутствует по определению.

В этой ограде искусственный камень не только облицовочный, но и несущий материал

А можно ли сделать своими руками?

В редакционную почту нашего сайта нередко приходят письма дачников с просьбой помочь советом в изготовлении искусственных камней для своего участка. Да, сейчас на строительных рынках можно найти готовые эластичные формы для затворения цементного теста, но лично я не верю в долговечность камушков-самоделок. И только по одной причине: цементное тесто должно быть достаточно жестко уплотнено как минимум двухминутной вибрацией. На обычном садовом участке такой специальной техники не найдешь, а плохо провибрированному бетонному камушку не суждена долгая жизнь на свежем воздухе.

Но исключения возможны

В качестве положительного примера предлагаю ознакомиться с удачным опытом по изготовлению искусственного камня. Наш читатель и активный участник технологических обсуждений Леонид Платонович Дранник (Братск), сумел так качественно отвибрировать самодельные облицовочные плиты, что им оказались нипочем и суровые ангарские морозы, что подтверждено годами их безупречной эксплуатации!

Самодельные камни выдерживают ангарские морозы

Однако вернемся к искусственному заменителю природного камня, изготовленному по индустриальным технологиям. Чтобы приобрести качественный материал, необходимо внимательно изучить как образцы продукции, так и документацию к ним. Поверхность материала должна быть однородной, а цементная масса — хорошо прокрашенной. Некоторые производители экономят дорогостоящие пигменты и окрашивают камень не на всю глубину. Если от такой плитки случайно отколется кусок, останется светлое пятно.

Коттедж облицован камнем «Cologne Вrick»

Детские мечты сбываются

Кто из нас в детстве не мечтал о своем доме на берегу какой-нибудь тихой безымянной реки? Конечно же, в первую очередь он должен был быть красивым, комфортабельным и необычным: похожим на неприступную крепость или сказочный замок с устремленными ввысь колоннами, изящными арками, беседками и ротондами, булыжными мостовыми, ведущими в тенистый сад или к пруду с золотыми рыбками. Не так давно подобные мечты так и оставались неисполненными. Но сейчас, когда появился искусственный камень, по простоте и быстроте укладки превзошедший натуральный аналог, детские грезы вполне могут обрести реальное воплощение.

Виды искусственного камня

Данный материал можно условно разделить на три группы:

камень для облицовки фасада и интерьера зданий;

напольные (тротуарные) плитки;

камень для декорирования террас, веранд, приусадебных построек, заборов и так далее.

Обратимся к рынку строительных материалов и посмотрим, что же могут предложить ведущие российские производители этой отрасли.

При облицовке нижнего этажа использована коллекция Teviot

Лидеры отрасли

Конспективно познакомимся с ведущими игроками отечественного рынка искусственного камня. Например, «ЭКОЛИТ КОНСОРЦИУМ» изготавливает продукцию по американской технологии, смешивая различные портландцементы с высококачественными экологически чистыми красителями и натуральными наполнителями. Поскольку камень прокрашивается в массе, целиком, то готовое изделие сохраняет цвет без изменений в течение 10-15 лет. Более того, со временем проливные дожди и сильные снегопады придадут фактуре более натуральный вид (это великолепное свойство называется «приглушение цвета»), благодаря чему здание будет выглядеть монументально и естественно. Вся продукция проверена на воздействие максимальных температурных и климатических нагрузок: выдерживает до 200 циклов замораживания и оттаивания. Она адаптирована к условиями России, более того: по уверению производителя с нею также ничего не должно произойти и в зонах с экстремальными погодными условиями. Ассортимент компании разнообразен, насчитывает более 30 видов облицовочного камня и более 40 видов других декоративных доборных элементов.

Искусственный камень удачно используется в подпорных стенках

KAMROCK® — одна из ведущих компаний в области облицовочных материалов на российском рынке, производит широкий ассортимент искусственного камня и сопутствующих изделий. Сейчас идет двадцать первый год с тех пор, как эта компания радует отечественных потребителей богатым ассортиментом облицовочных материалов. Причем типаж продукции все время изменяется: снимаются с производства одни марки материала и вводятся другие. При подготовке этой статьи я заглянул на их интернет-портал, узнать, что новенького у лидеров отрасли. Так вот, только в январе были анонсированы пять новых моделей продукции. В качестве самого свежего примера — компания сообщает о начале производства облицовки коллекции «Ганзейский кирпич» нового коричнево-розового оттенка. Как и вся продукция KAMROCK ®, плитка окрашена в массе, что гарантирует атмосферостойкость цвета при использовании на фасадах и неистираемость при эксплуатации в интерьерах. Для иллюстрации привожу фотографию премьерного материала.

Модель «Ганзейский кирпич» коричнево-розового оттенка

Кроме упомянутых, считаю необходимым отметить ряд передовых компаний, задающих технологический тон в отрасли облицовочных материалов: «White Hills», «ДЕКО СТОУН», «ЕВРОКАМ». Их добротная продукция зарекомендовала себя на российском рынке с самой хорошей стороны.

Коттедж облицован «Лондонским кирпичом»

Советы профессионала

Монтаж плит несложен, и даже неквалифицированный специалист сможет превратить обычную неброскую поверхность в запоминающееся рельефное полотно. Главное, что стоит помнить: во время установки надо так обильно промазывать «кирпичик» с обратной (гладкой) стороны, чтобы при надавливании на него клеящее вещество (клей, мастика) вытекало «наружу». Это нужно для того, чтобы «выдавить» из клея под плиткой все воздушные пузырьки. При таком монтаже плитка будет прочнее и дольше держаться на поверхности. Если воздушные прослойки все же остались, то они представляет реальную опасность для стеновой облицовки. Суть проблемы в следующем: при переходе окружающей температуры через «0» скапливающаяся в пузырьках воздуха влага меняет свое агрегатное состояние (вода-лед), изменяется в объеме и негативно воздействует на прочность крепления облицовки. Кстати, это в равной степени касается искусственных и натуральных камней. Стоит также помнить, что каждые пять лет в целях профилактики следует обрабатывать поверхности гидрофобизирующими составами.

Гидрофобизация искусственного камня

Искусственная облицовка — перспективное направление в строительных и отделочных материалах. За короткий срок рукотворные аналоги натурального камня превзошли оригиналы по многим параметрам. Судя по всему, дальше они станут еще лучше: прочнее, долговечнее, красивее, разнообразнее.