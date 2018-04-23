Жизнь старинных зданий после реставрации

В Москве около пяти тысяч памятников культурного наследия. И эта цифра постоянно растет. С одной стороны, специалисты находят неучтенные объекты. С другой — время: в разряд памятников попадают здания и сооружения, построенные в прошлом веке. Это наша история, которая находится под неусыпной охраной государства. Но достаточно ли этой защиты, чтобы сохранить памятники архитектуры на века? Проблемы реставрации исторических зданий, в эфире сетевого вещания «ВМ» обсудили эксперты.

Сейчас в столице, и в этом эксперты единогласны, восстановлению объектов культурного наследия уделяется особое внимание. Власти города стремятся сохранить уникальную архитектуру исторических районов Москвы, поэтому здания приводятся в порядок не только по программам реставрации, но и, например, в рамках благоустройства. Боле того, как подчеркнул председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов , все чаще к восстановлению памятников архитектуры привлекаются инвесторы. Предприниматели, естественно, преследуют и свои частные интересы: получить в собственность или в аренду старинный особняк. И вот тут возникает правомерный вопрос: а кто даст гарантию, что владельцы фирм, которым нужны помещения под офисы, в должной мере позаботятся о здании с многовековой историей?

— На мой взгляд, все объекты культурного наследия можно передавать их будущим владельцам только после того, как будет заключен договор, в котором четко прописано, что они обязуются на основании реставрационного паспорта сохранить все то, что является изюминкой того или иного здания, — обозначил свою позицию председатель комитета по обеспечению оборота культурных ценностей, сохранности культурного наследия и меценатства Московской торгово-промышленной палаты Александр Елисеев

При этом эксперт подчеркнул: это касается не только внешнего облика старинного дома, но и его интерьеров. К сожалению, современные бизнесмены, ориентированные на комфорт, далеко не всегда испытывают пиетет к очаровательной старине и стараются приспособить здание под некие европейские стандарты.

— Что в принципе непонятно, — говорит Елисеев, — потому что в той же Европе, если ты получаешь во владение старинное здание, то просто обязан восстановить даже мельчайшие детали его интерьеров. Ведь это культурное достояние всей страны.

В федеральных и региональных законах нашей страны, успокаивает председатель Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Маркина, прописаны жесткие требования к охране памятников, которые предъявляются в том числе и к их владельцам.

— Также есть определенные правила по эксплуатации памятников культурного наследия, — добавляет Маркина. — По каждому зданию обязательно прописан перечень ценных элементов, которые находятся под защитой. И это не только фасады, но и интерьеры старинных домов, включая внутренние перекрытия или обработку стен.

Но, как отмечают эксперты, многие памятники архитектуры, восстановленные в своем первозданном виде, с богатым внутренним убранством, сегодня, как правило, закрыты для посетителей. Доходные дома и старинные усадьбы города нередко занимают посольства.

При этом позаботиться о сохранности объектов культурного наследия, считает директор концертно-выставочного зала «В доме Нащокина» Василий Вдовин, способны и представители творческих профессий. Например художники, которым важен не только внешний вид, но и душа здания.

— Посмотрите на Дом Палибина, — приводит пример Вдовин. — Деревянный особняк позапрошлого века стоит до сих пор, потому что в нем «живут» художники и реставраторы.

Еще один способ сохранить старинное здание, по мнению экспертов, — наполнить его новыми смыслами. И это в большей мере относится к объектам промышленной архитектуры. Бывшие московские заводы и трамвайные депо становятся культурными площадками для выставок, форумов и фестивалей, которые интересны не только жителям, но и гостям столицы.