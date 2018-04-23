«Хозяюшка растет»: 5-летняя дочь Виктории Макарской умеет готовить пиццу

В семье у актера Антона Макарского и певицы Виктории Макарской лентяев и дармоедов нет. И даже их 5-летняя дочь Маша уже умеет готовить, чем и похвасталась гордая мама своим поклонникам, отмечая, что подобные навыки — это настоящие инвестиции в благополучное будущее.

Виктория Макарская показала поклонникам свою очаровательную и сообразительную дочку, которая, несмотря на свою возраст, уверенно себя чувствует на кухне посреди утвари. Так, 5-летняя Маша совсем недавно посетила мастер-класс, где ее научили готовить пиццу, и ее звездные родители тут же поделились этим достижением с общественностью.

Виктория обнародовала снимок, на котором Маша в смешной шапке поваренка усердно работает с тестом. Перепачканное мукой лицо маленькой девочки умилило поклонников, которые начали восхищаться усердием малышки. Впрочем, радуется за свою дочь и сама Виктория, размышляя о том, какую пользу в будущем принесет Машина стряпня. «Короче говоря, в старости с голоду не помрём!» — задорно подметила Макарская, намекая, что в будущем готовить в доме будет не она. Оценили умения малышки и поклонники, расхвалил хозяюшку за усердие и старательность.

«Какая молодец! Веселый поваренок!» «Повезло маме с папой — такая хозяюшка растет» «Как приятно смотреть! Мамина помощница» «Ну с таким-то поваром, это уж точно» «Маленькая хозяюшка!» «Любо-дорого смотреть»

И хотя Виктория и намекнула, что ее старость обеспечена, артисты уверены, что им долгое время не придется прибегать ни к чьей помощи даже в преклонном возрасте. Активный образ жизни, который ведут Антон и Виктория, а также оздоровительные процедуры и закаливание организма — все это, как заявляют звезды, поможет им встретить старость в лучшем виде. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!