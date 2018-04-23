Игорь Шумский: «Братец посмотрел мне в глаза и вкрадчиво произнес: „Будешь есть колбасу с кожурой — умрешь!“

Я заметил, что у многих людей переживания детства, связанные с едой, трансформируются во взрослые фобии. Нередко невыносимые. Например, один мой знакомый не может даже смотреть на манную кашу. Говорит, это из-за отвратительных воспитательных методик его папаши. Тот, узнав что отпрыск-шестиклассник покуривает, сварил ему манку, раскрошил туда пачку «Примы» и заставил пару ложек этой дряни отведать. С тех пор парень не курит, а заодно бледнеет от манки.

Еще одна приятельница — не ест рис: в детстве отравилась «голубцами» и с тех пор рис ненавидит. Однажды мы уговорили съесть ее роллы, так у бедняги даже температура поднялась. Больше мы ее не мучили. Ну а я боюсь есть колбасу. Очень странно, правда? Я даже помню, с чего все это началось: мне 4 года, у нас гости — папин брат с семьей. Пока все сидели на кухне, мою двоюродный братец, который старше меня на три года, возился со мной в детской. Я то и дело бегал к столу и таскал колбасу с блюда. Тогда я еще не знал, что колбасу нужно чистить от пленки и ел ее просто так, проглатывая кожуру. Застав меня за этим занятием, братец посмотрел мне в глаза и вкрадчиво произнес: «Будешь есть колбасу с кожурой — умрешь!».

С тех пор я не ем колбасу вообще, так меня это напугало. Головой понимаю, что это бред, а сделать с собой ничего не могу. Впрочем, жена уверяет, что тем лучше: колбаса нынче — редкостная гадость и к, тому же, вредная. Верю ей на слово