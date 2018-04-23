Новые правила пользования метро вызвали волну негодования

Министерство транспорта разработало новые правила пользования метро. Они еще не вступили в силу, но уже стали поводом для бурного обсуждения в Сети, а отдельные пункты вызвали недоумение и даже возмущение. Особенно у пассажиров с маленькими детьми.

Вот так Анастасия Журавлева обычно заходит в поезд: сначала завозит коляску, в которой трехлетний сын, а старшую дочь держит за руку. В качестве эксперимента пробуем по-новому: в одной руке у Анастасии сын (он весит, кстати, весит уже 12 килограммов), в другой — коляска (тоже больше 10 килограммов), на пятилетнюю дочь рук уже не хватило.

— Толпа может ребенка просто смыть, столкнуть!

Нововведение продиктовано соображениям безопасности. Были случаи, когда в час пик коляски зажимало дверьми.

"Уже не раз отмечены случаи, когда вагон зажимал коляску, внутри которой находился ребенок", — объясняет Тимур Хикматов , начальник отдела пресс-службы и информации Министерства транспорта РФ.

"У коляски есть металлическая основа, которая не даст зажать ребенка, а если он будет у меня на руках, то нас зажмет вместе", — показывает Анастасия Журавлева.

Наряду с новыми правилами, остаются в силе уже действующие. Детей в колясках запрещено возить на эскалаторе. Многие это правило игнорируют. Спускаясь вниз, и вовсе встают к эскалатору спиной. Можно так и не рисковать, а обратиться за помощью к сотрудникам центра обеспечения мобильности. Но тогда поездку придется планировать заранее.

— У нас очень напряженная неделя, очень ограничен штат, поэтому, честно говоря, все заявки ставятся в лист ожидания.

Снимать рюкзаки в вагоне от пассажиров пока требуют только правила этикета. Но это тоже может стать обязательным.

— Рюкзаки мешают, потому что когда человек идет или разворачивается, то очень часто тебя задевает, и хорошо, если не по лицу.

— Запретить рюкзаки нельзя, потому что многие с рюкзаками на дачу едут, куда-то за город.

Грязные лопаты и совки вместе с велосипедами и сноубордами обяжут убирать в чехол. Уступать места инвалидам, пассажирам с детьми, беременным и пожилым людям сейчас просят, потом потребуют. Для последних даже определили конкретный возраст — 60 лет.

Не исключено, что за нарушения новых правил будут выписывать штрафы. Насколько большие, и как это будет происходить — определят позже. Каждый может внести в законопроект правки — предложения принимаются на сайте вплоть до 8 мая.