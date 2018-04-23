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Пиппа Миддлтон ждет ребенка
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Пиппа Миддлтон ждет ребенка 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Сестрам Миддлтон есть что праздновать: Кэтрин подарила британскому королевству пятого претендента на престол, а и ее младшая сестренка… готовится впервые стать мамой! Одновременно с важным событием в королевской семье: несколько часов назад в госпитале святой Марии появился на свет шестой правнук королевы Елизаветы II — по Сети разлетелись слухи о том, что Пиппа Миддлтон беременна. По данным журнала People, она находится на 4-м месяце и уже сообщила радостную новость сначала своей старшей сестре Кэтрин, которая с радостью станет крестной, а уже только потом мужу.
Напомним, что в мае прошлого года Пиппа Миддлтон вышла замуж за бизнесмена Джеймса Мэттьюса, владельца инвестиционно-консалтинговой компании Eden Rock Capital Management. На свадебной церемонии, которая была не менее пышной, чем королевская, среди гостей были замечены и маленькие племянники невесты — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Сестры Миддлтон с детства мечтали, что их дети однажды смогут играть вместе и стать лучшими друзьями, и вот мечта начинает осуществляться.
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