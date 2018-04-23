Как вычислить потенциально успешного мужчину?

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Не только Москва не сразу строилась, но и институт семьи не за пару месяцев формируется. Особенно когда жилплощадью не разжились, диплом еще горячий, как пирожок из духовки, и даже для того, чтобы кредит на старт жизни общей взять, тоже нужно поработать. А чувства уже по факту случились. Как же быть? Как проверить партнера на семейную пригодность?

Один соловьем сладкоголосым в песне обещаний расплывается, второй клянется всем, что только не приколочено, третий четко и логично по пунктам этапы розово-зефирной жизни расписывает. И так порой многообещающие мужские эпосы в женскую душу доверчивую западают, что не верить просто невозможно, ведь сказки наяву хочется намного больше, чем предполагать, что вновь отношения не сложатся. А потому оценивать мужчину следует совершенно по другим аспектам.

Способность концентрироваться

То, каким образом мужчина решает поставленную перед ним задачу, может очень многое рассказать о его потенциальных возможностях, а заодно почти точно определить плотность его будущего кошелька. Привычка от дела отрываться, чтобы триста раз перекусить-перекурить, быстренько сыграть только одну игру, поболтать по телефону, говорит о склонности к прокрастинации и неумении быстро достигать целей. Потенциально успешный товарищ умеет концентрироваться на поставленной задаче — прямо пятую точку свою не оторвет, пока не закончит. У такого цель настолько первостепенна, что он, скорее, вам не ответит на сообщение и проигнорирует обед, не страшась гастрита, чем раньше времени отлипнет от рабочего процесса. Цените это занудство и пугайтесь того, кто при первой возможности с удовольствием забьет на дело, чтобы мотануть с вами в кино. Сначала самолеты, помните?

Активная жизненная позиция и амбициозность

Песни петь да обещания из бездонного ведра лить умеют многие, а молча целей добиваться способны лишь единицы. Строить грандиозные планы на пятилетку вперед — затея хоть и хорошая, но до окончания срока никак не проверяемая. В конце он легко руками в стороны развести сможет и заявить, что не все в жизни всегда складывается, как мы того хотим: честно пробовал, не получилось. А затем новый воздушный замок построить — на следующую «попыточную» пятилетку. А вы так и будете сидеть с мыслями — авось, получится. По факту же у потенциально успешных мужчин планы на будущее разбиваются на этапы, осуществлением которых ваш правильный избранник занимается уже сейчас, а не потом. Успешный мужчина мыслит всегда цепочкой: хочу — что для этого нужно — что из этого я могу сделать на данный момент. Провалился выбранный путь — свернет на другой, закроет первый этап плана — перейдет ко второму. Верьте активной жизненной позиции, а не «мамой-клянусь-я-подарю-тебе-мир».

Дипломатическая мудрость

Многие поддаются стереотипному мнению, искренне полагая, что мужчина, как и любой самец, существо местами агрессивное, рычит, нарывается, легко в конфликт вступает. Но мудрые и успешные в жизни мужчины умеют себя контролировать, даже когда очень хочется вспылить, ведь истинные дипломаты любые проблемы решают, а конфликты — урегулируют, в отличие от особей несдержанных и лающих без толку и без повода. А вот если мужчина горит желанием мстить обидчику, подрезавшему его авто на дороге, или срывается на бедную официантку из-за остывшего супа, сразу ставьте на кандидате в мужья крест. Во-первых, он в дальнейшем может так же беспричинно наехать и на вас, а во-вторых, он будет постоянно со всеми ссориться и далеко в светлое будущее ему не дадут шагнуть более сдержанные и сильные мира сего.

Оптимизм и заряженность на успех

Маленький пессимист быстро перерастет в огромного нытика, который после пары обязательных в жизни для каждого мужчины падений и проигрышей откажется от веры в собственный успех и начнет плыть по течению. Золотое правило сильных и успешных мужчин — везет только тем, кто верит и действует. Только заядлый оптимист выдумает такую схему реализации собственных планов, что все покрутят у виска. Пусть крутят, главное, чтобы вы верили, и тогда у него точно все получится. Потому как амбициозность, активность, концентрация на задачах, подпитанные неуемным оптимизмом, и есть ключ к мужскому успеху, и финансовому в том числе.

Но самое главное в стартовых отношениях с мужчиной, который одной ногой становится на финансово успешный путь, — это на самом деле разглядеть, что свой путь он собирается проходить именно с вами! А значит, что он не эпосы многообещающие вам посвящает, а доказывает преданное к вам отношение, как ни банально, только поступками, независимыми от его нынешнего материального положения. Он с другого конца города приезжает с лекарствами, если вы болеете, а не ждет, пока в себя придете, и «тогда развлечемся». А еще встречает и провожает, потому как темно и опасно; самое вкусненькое, включая ягодки на пирожном, всегда вам оставляет; когда готов вам платьице хоть и скромное, но новое купить, а сам в футболке «сто лет в обед» ходит. И работает он так неустанно потому, что на самом деле он жутко боится вас разочаровать!

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