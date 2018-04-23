Как отпустить плохое и двигаться дальше

Негатив случается в жизни каждого. Только вот механизм реагирования у каждого разный. Одни легко поднимаются, отряхиваются и идут дальше, аккуратно обходя «грабли», другие долго плачут, медленно поднимаются и идут осторожно, словно ступая по крупной гальке, а третьи так и остаются страдать, жалея себя или поливая всех вокруг упреками: «Как он мог так поступить?», «Как я могла упустить время?» А ведь отрицательные эмоции мешают развиваться, учиться и двигаться дальше.

Как забыть прошлое?

Никак. Такова наша память. И если вам кажется, что вы забыли то или иное событие, копия файла все равно останется на задворках подсознания. Да и не всегда полезен этот механизм забывания (т. е. вытеснения), поскольку блокировка нерешенных проблем иногда приводит к психосоматике, а то и к серьезным психическим проблемам.

Почему плохое так хорошо запоминается?

Потому что нашему мозгу трудно отделить хорошее от плохого. И в первую очередь сознание запоминает то, что более всего повлияло на нас эмоционально. Поэтому мы и тащим негатив в будущее, время от времени переживая его заново или погружаясь в приятные воспоминания о том, как было все прекрасно, пока не случилось то, что случилось.

Как правильно пережить неприятные события и двигаться дальше?

Время и эмоции

«Время лечит», — говорит народная мудрость. И для того чтобы организм оправился от сильного стресса, ему нужно определенное время. По мнению авторов книги «Экстренная психологическая помощь», в среднем, чтобы пережить реакцию горя, которая возникает в ситуации какой-либо утраты, требуется от одного года до полутора лет. Необходимо пережить все четыре фазы восприятия случившегося (шок и оцепенение, фаза страдания, фаза принятия, фаза восстановления).

Времени также помогают эмоции. Не сдерживайте их, иначе это усугубит переживания или разовьются психосоматические заболевания. Переживая, делайте все, что командует вам ваше тело. Хочет плакать — плачьте, хочет спать — спите, хочет смотреть телевизор — смотрите, хочет рассказывать, пережевывать ситуацию — найдите того, кто вас выслушает. Если рассказывать некому, опишите все эмоции письменно. Можно даже опубликовать их в соцсетях, но будьте осторожны с гневными или язвительными комментариями. К сожалению, не все люди умеют правильно поддерживать.

Прощение

«Прости и отпусти», — говорит еще одна народная мудрость. Если вы обижены на человека, который ушел, уволил вас, подставил и прочее, простите его. В первую очередь для себя.

Как это сделать?

Найти, за что поблагодарить. «Ушел? И хорошо, что ушел. Спасибо ему. Сберег мою нервную систему. А то постоянно психую из-за него. Это неправильно. Теперь будет возможность успокоиться и начать жизнь с чистого листа». «Уволил? Супер! Без этого увольнения я бы весь организм посадила. То сердце болело, то глаза, то давление скакало. По сути, это не работа была, а война. В следующий раз буду внимательнее при поиске вакансии».

Метод шариков

Особо эффективен для работы с обидами. Берем две стеклянные баночки. Покупаем шарики или красивые камушки (обычно продаются в отделах творчества или флористики). Запасаемся отрывными листочками для записей. Когда вспоминаем о человеке хорошее — кладем шарик в одну баночку, если вспоминаем плохое — пишем на листочке обиду, сворачиваем в шарик и кладем в другую баночку. Когда первая баночка наполнится, ставим ее на видное место. Это будет позитив, или то, чем можно восхищаться в человеке. Когда наполнится вторая баночка, сожгите ее содержимое. Эта баночка вам больше не нужна.

Разрыв условного рефлекса

Переживания человека также связаны с предметами, запахами, звуками или обстановкой в целом, которая окружала во время негативного события. И люди умеют разрывать этот условный рефлекс подсознательно. Например, одни безжалостно избавляются от вещей и подарков бывшего, удаляют контакты, переписку, фотографии. Другие уезжают отдохнуть или вовсе меняют место жительства, чтобы быстрей освободиться от тягостных воспоминаний.

Метод «Рефлекс под контролем»

Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, можно попробовать следующее. Например, вы развелись с мужем, и он оставил вам квартиру. Разрыв был очень болезненным, вы не хотели расставаться, но пришлось. Теперь вам стало сложно заходить в ваше когда-то уютное общее гнездышко. Для начала снимите общие фотографии со стен, соберите фотоальбомы, подарки и спрячьте их до поры до времени. Сделайте перестановку/ремонт, купите новую мебель, смените шторы. Пригласите пожить с вами неконфликтного члена семьи, подругу с детьми.

Метод «Новые ассоциации»

Также полезно снабдить новыми ассоциациями раздражители, на которые у вас сформировался условный рефлекс. Например, вас подставила начальница, и вам пришлось уволиться. Начальница постоянно включала определенную музыкальную группу, которую вы сейчас терпеть не можете, хотя раньше относились к ее творчеству хорошо или нейтрально. А группа весьма популярна и постоянно звучит в разных местах. Вам хочется, чтобы ваше настроение всегда портилось под влиянием этой музыки? Вряд ли. Нужно усилием воли придумать раздражителю новую, безопасную ассоциацию. Это сложно, но возможно. Включите ненавистную композицию и вспомните, например, как ходили сегодня в кино, в магазин, на день рождения. Повторите стимул и ассоциацию несколько раз. И вскоре будете сами напевать мелодию с удовольствием.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите