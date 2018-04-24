Как избавиться от запаха в стиральной машине

Стиральная машина рано или поздно может начать издавать ярко выраженный неприятный аромат. Такое явление провоцирует множество факторов. Можно ли избавится от зловонного запаха в стиральной машине-автомат, и как это сделать в домашних условиях, читайте в нашей статье.

Применение дезинфицирующего средства

Первым делом, необходимо протереть машинку изнутри дезинфицирующим средством. Для этого воспользуйтесь специальным чистящим порошком или жидкостью. Также подойдет обычный хлорный отбеливатель.

Обратите внимание! Этим средством следует пользоваться только в самых крайних случаях, так как хлор может разъесть некоторые детали машинки, особенно если они уже не новые.

Многие хозяйки используют в качестве средства для чистки «стиралки» таблетки моющего для посудомоечных машин.

Если на деталях устройства появился черный налет, их следует почистить одним из названных средств, а после поставить машинку в режим полоскания, чтобы остатки грязи смылись вместе с водой в унитаз или ванную.

Чистка машинки таблетками для посудомоечной машины

Понадобятся 6–7 таблеток. Их кладут в барабан и ставят режим стирки на «кипячение». Через некоторое время делают паузу, чтобы барабан успел «отмокнуть». Сливать воду при этом, естественно, не нужно. Через 1–2 часа продолжают стирку в ранее выбранном режиме.

ТОП-3 способа уничтожить неприятный запах

Как избавиться от неприятного запаха с помощью уксуса?

Залейте в отделение для порошка и прочих средств для стирки полстакана белого уксуса и запустите машинку, предварительно установив режим кипячение. Повторите процедуру несколько раз вплоть до полного исчезновения неприятного запаха изнутри «стиралки».

Обратите внимание! Шланг нужно спустить в ванную или в унитаз, если он не отходит сразу в слив. Машинка будет сливать использованную воду, как и при обычной стирке.

Применение столовой соды

Альтернативное уксусу по своей эффективности средство — столовая сода. Смешайте ее с водой в равном количестве до образования кашицы. Получившимся средством почистите барабан машинки изнутри. Также в чистке нуждаются дверца и резиновый уплотнитель. Чтобы барабан самоочистился, включите режим «полоскание».

Обратите внимание! Наибольшее количество бактерий скапливается именно на резиновом уплотнителе. Его необходимо почистить особенно тщательно.

Кстати, сода — это не только отличное средство чистки машинки, но и средство для предупреждения неприятного запаха. Мойте им «стиралку» раз в две недели.

Чистка барабана лимонной кислотой

Лимонная кислота — лучшее средство для борьбы с накипью и неприятным запахом в стиральной машинке. Понадобится 200 грамм этого вещества. Его засыпают в отдел для порошка. Также часть кислоты можно насыпать в барабан (либо же насыпать ее в барабан целиком). Далее, запускают машинку на самую длительную стирку, предварительно установив температуру в 90 градусов.

Если в процессе начнут откалываться куски накипи — ничего страшного. Следует приостановить работу машинки, вынуть крупицы и запустить стирку снова.

Зачем нужна замена шланга

Если после стирки белье пахнет порошком и кондиционером, значит, неприятный запах исходит не от барабана или дверцы, а от шланга, так как в противном случае, странный аромат исходил бы и от вещей.

Чтобы привести шланг в порядок, следует поставить «холостую» стирку, засыпав в соответствующее отделение порошок и установив температуру на максимум. За счет горячей воды и сильного напора стенки шланга очистятся.

Если чистка не принесла желаемого эффекта, остается заменить шланг. Такая услуга стоит недорого.