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Центр поддержки мужчин, пострадавших от насилия, открыли в Петербурге
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Центр поддержки мужчин, пострадавших от насилия, открыли в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Санкт‐Петербурге открыли кризисный центр для мужчин, которые стали жертвами насилия. Организация носит название «Двоеточие» и была создана для оказания психологической и юридической поддержки пережившим насилие, сообщил журнал «Такие дела».
О деятельности центра рассказала его организатор, Ирина Чей.
«В нашей стране отсутствует адекватное освещение проблемы насилия над мужчинами, не говоря уже об организации места, куда мужчина, попавший в эту ситуацию, мог бы обратиться. Мы открыли такое место», — рассказала она.
Учитывая специфику обсуждаемой проблемы, все желающие смогут получить помощь без личного обращения по конкретному адресу.
Жертвы насилия могут получить пять бесплатных консультаций психологического характера и одну юридическую. Чей напомнила о том, что в мире зачастую игнорируют данную проблему, уделяя внимание лишь случаям, в которых пострадавшими выступают женщины.
В мире широко освещена только одна сторона проблемы партнерского насилия: женщина — пострадавшая, мужчина — агрессор. Но существует другая, не менее важная. Мы говорим о проблеме насилия женщин над мужчинами.
— Ирина Чей.
Напомним, что ранее уполномоченный по правам человека в Москве привела статистику жалоб москвичей на случаи домашнего насилия. По ее словам, люди стали чаще прибегать к помощи правоохранителей в решении домашних конфликтов.
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