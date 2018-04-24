Центр поддержки мужчин, пострадавших от насилия, открыли в Петербурге

В Санкт‐Петербурге открыли кризисный центр для мужчин, которые стали жертвами насилия. Организация носит название «Двоеточие» и была создана для оказания психологической и юридической поддержки пережившим насилие, сообщил журнал «Такие дела».

О деятельности центра рассказала его организатор, Ирина Чей.

«В нашей стране отсутствует адекватное освещение проблемы насилия над мужчинами, не говоря уже об организации места, куда мужчина, попавший в эту ситуацию, мог бы обратиться. Мы открыли такое место», — рассказала она.

Учитывая специфику обсуждаемой проблемы, все желающие смогут получить помощь без личного обращения по конкретному адресу.

Жертвы насилия могут получить пять бесплатных консультаций психологического характера и одну юридическую. Чей напомнила о том, что в мире зачастую игнорируют данную проблему, уделяя внимание лишь случаям, в которых пострадавшими выступают женщины.

В мире широко освещена только одна сторона проблемы партнерского насилия: женщина — пострадавшая, мужчина — агрессор. Но существует другая, не менее важная. Мы говорим о проблеме насилия женщин над мужчинами.

— Ирина Чей.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам человека в Москве привела статистику жалоб москвичей на случаи домашнего насилия. По ее словам, люди стали чаще прибегать к помощи правоохранителей в решении домашних конфликтов.