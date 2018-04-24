Когда IKEA надоела: студент из Уфы творит из дерева шедевры

Ufa1 продолжает проект о необычных уфимцах. 23-летний студент Никита Мясников открыл в себе талант столяра. Молодой человек учится в УГНТУ на факультете информатики и робототехники, но работе инженера он предпочёл пыльную мастерскую в подвале «хрущёвки». Корреспонденту Ufa1 Никита рассказал, почему решил «работать руками» и сменил престижную профессию на творчество.

Работать на себя

В роду молодого человека краснодеревщиков не было отродясь.

— Дедушка работал главным энергетиком на «Гидравлике». Но в советское время люди умели всё. Он и дерево стругал, и дом построил своими руками. Когда я был маленьким, мы вместе что-то выпиливали, я ему помогал, — вспоминает Никита.

Всё в мастерской покрыто слоем древесной пыли

Два года назад, оканчивая четвёртый курс института, молодой человек решил, что не хочет работать «на дядю». Столярное мастерство ему всегда нравилось, и студент решил, что дело его жизни — проектирование и изготовление мебели.

— Так как у меня ещё не было опыта и инструментов для таких масштабов, я решил начать с вещей поменьше. Раньше все с ума сходили по мебели из «Икеи» , сейчас она уже приелась, и многим хочется эксклюзивности. Поэтому люди заказывают вещицы из твёрдых сортов дерева, которых ни у кого нет, — говорит Никита.

Форму будущей доски Никита придумывает сам Молодому человеку пригодились знания, заложенные дедушкой, и увлечение исторической реконструкцией — пять лет подряд Никита мастерил доспехи и кольчуги вместе с такими же увлечёнными в клубе «Легион».

Студент решил, что начнёт с небольших изделий из дерева, и постепенно будет набивать руку.

— Рассматривал бизнес, в котором на первом этапе не требуется больших вложений, — говорит Никита. — Родители строили дом за городом, инструмент был, поэтому я поставил стропила и первые вещи делал там. Это было, мягко сказать, неудобно: дождя нет — работаешь, дождь идёт, работа стоит. Когда дело пошло, решился и снял небольшую мастерскую.

Важно обработать все края, чтобы будущий хозяин или хозяйка не нахватали заноз

Первых клиентов принёс Instagram

Своих первых покупателей Никита нашёл в социальных сетях. Решив заняться столярным делом, он завёл аккаунты в Instagram, «ВКонтакте» и на сайтах объявлений. А дальше помогло «сарафанное радио».

— Первыми продались деревянная ложка и доска. Они ушли через пару недель, как открыл аккаунт в Инстаграме. В сентябре принял участие в первой ярмарке, и сразу после сделал первый крупный предмет — столешницу. Дальше посыпались заказы не только частных лиц, ко мне стали обращаться и бары, и рестораны, — говорит Никита.

Большинство клиентов — женщины. Берут органайзеры для своих мужчин

Как признается мастер, заказчики едва ли не каждый день придумывают что-то новое и необычное. Но краснодеревщик воспринимает всё как вызов.

— Лофтовая мебель, прилавок в магазин фермерского сыра, стеллажи, огромный кухонный остров, — перечисляет молодой человек свои самые необычные работы. — Есть, куда развиваться. Поле деятельности огромное.

Кроме разделочных досок, уфимец мастерит деревянные подсвечники, ящички, зеркала, элементы кухонного гарнитура, и даже мебель для ванной.

Желание клиента — закон

Первым делом — диплом

Поначалу близкие отнеслись к занятию Никиты скептически. Мама и папа Никиты — люди советской закалки, не верили, что заработать на жизнь можно блогерством или творчеством.

— Говорили, что я занимаюсь какой-то ерундой — мои доски никому не нужны. Но прошло время, я вышел на неплохой регулярный доход, и почувствовал поддержку с их стороны. Тем более, я не скрывал, что хочу работать на себя, самостоятельно планировать своё время, выходные, не зависеть ни от кого.

Каждое изделие тщательно шлифуется и выравнивается

Родители до сих пор настаивают, чтобы диплом инженера сын все-таки получил. Молодой человек с ними согласен, поэтому заказы в ближайшее время придётся отложить — на носу защита.

Один из самых необычных проектов — столешница с дверьми как в вестернах

Технология

Со слов Никиты, на создание одной разделочной доски уходит пара часов. Дерево для своих изделий он берёт на частных пилорамах — покупает сушеные необработанные доски. Работать столяру больше всего нравится с ясенем и разновидностью вяза — ильмом.

Студент создаёт шедевры из дерева

Большинство лекал краснодеревщик нарисовал сам, многие появляются прямо в процессе творения. На первом этапе доске придается нужная форма, затем болгаркой скругляются края. Затем мастер проходится по изделию фрезой — делает ложбинки, и шлифует. На следующем этапе Никита обжигает дерево — придает цвет и фактуру.

Обработка газовой горелкой проявляет структуру дерева

— С помощью газовой горелки можно создать необычный стиль доски, например, с обожжённым краем, или создать эффект морёного дерева — пролежав в воде тысячу лет, дерево окрашивается в чёрный цвет. Дерево впитывает воду, может даже подгнить. Поэтому я использую твёрдые породы древесины и «усиливаю» их с помощью натуральных масел: они проникают вглубь дерева, заполняют поры и твердеют, и влаге уже некуда впитываться. Конечно, это не означает, что дерево можно замачивать на сутки в раковине. Но люди бывают разные. Один заказчик купил разделочную доску и готовил на ней пиццу в духовке. Слава богу, ничего не спалил, — смеётся Никита.

Многие доски используют не для разделки, а для декора

После обжига изделие покрывается минеральным маслом — мастер использует вазелиновое, льняное или пчелиный воск. Через 20 минут шедевр краснодеревщика готов.

Предметы интерьера Никита продаёт, в основном, онлайн

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