Соответствующую требованиям ГОСТа молочную продукцию определили в Приморье 

В Приморье усилят контроль качества молока. Такое поручение дал врио Губернатора края Андрей Тарасенко на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в понедельник, 23 апреля.
На заседании рассказали о результатах проведенных контрольных мероприятий по выявлению и пресечению распространения фальсифицированного молока и молочной продукции. Так, по словам заместителя руководителя краевого Управления Россельхознадзора Марины Ковтун, в прошлом году на ведущих перерабатывающих предприятиях Приморья взяты на исследование более 40 проб творога, сметаны и масла.
«Продукция Уссурийского, Хорольского, Артемовского молокозаводов, а также СХПК «Новолитовский» и КХ «Бархатное» отвечает всем требованиям ГОСТа», — проинформировала она.
Однако доля фальсифицированного молока на рынке Приморского края все еще высока и большая его часть — завозное.
«Наши исследования за первый квартал текущего года показали, что более 70% фальсификата приходится на молоко, завозимое из других регионов», — отметила врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Татьяна Детковская.
Представитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Виктор Понамарев добавил, что в супермаркетах «Три кота» и «Реми» была проведена проверка завозной продукции.
«Как показала проверка, молоко «Лазовское» и «Фермерское подворье», которое завозится в край, содержит сухое молоко. Его использование не запрещено, но это должно быть обязательно указано на упаковке», — отметил начальник отдела и пищевой и перерабатывающей промышленности.
Представители надзорных органов также отметили, что взять продукцию в магазинах на лабораторные исследования можно только после заявления потребителя.
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что жителей края нужно активней подключать к контролю качества продукции.
«Нужно вместе с общественностью заходить в магазины и брать молоко и молочные продукты на исследование», — заявил глава Приморья, добавив, что покупатели должны иметь достоверную информацию о продукции.