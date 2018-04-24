Соответствующую требованиям ГОСТа молочную продукцию определили в Приморье

В Приморье усилят контроль качества молока. Такое поручение дал врио Губернатора края Андрей Тарасенко на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в понедельник, 23 апреля.

На заседании рассказали о результатах проведенных контрольных мероприятий по выявлению и пресечению распространения фальсифицированного молока и молочной продукции. Так, по словам заместителя руководителя краевого Управления Россельхознадзора Марины Ковтун , в прошлом году на ведущих перерабатывающих предприятиях Приморья взяты на исследование более 40 проб творога, сметаны и масла.

«Продукция Уссурийского, Хорольского, Артемовского молокозаводов, а также СХПК «Новолитовский» и КХ «Бархатное» отвечает всем требованиям ГОСТа», — проинформировала она.

Однако доля фальсифицированного молока на рынке Приморского края все еще высока и большая его часть — завозное.

Представитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Виктор Понамарев добавил, что в супермаркетах «Три кота» и «Реми» была проведена проверка завозной продукции.

«Как показала проверка, молоко «Лазовское» и «Фермерское подворье», которое завозится в край, содержит сухое молоко. Его использование не запрещено, но это должно быть обязательно указано на упаковке», — отметил начальник отдела и пищевой и перерабатывающей промышленности.

Представители надзорных органов также отметили, что взять продукцию в магазинах на лабораторные исследования можно только после заявления потребителя.

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что жителей края нужно активней подключать к контролю качества продукции.

«Нужно вместе с общественностью заходить в магазины и брать молоко и молочные продукты на исследование», — заявил глава Приморья, добавив, что покупатели должны иметь достоверную информацию о продукции.