Ещё
Самка енота стала многодетной матерью в приморском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самка енота стала многодетной матерью в приморском зоопарке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Самка енота‐полоскуна в зоопарке воспроизвела на свет рекордное количество потомства. У молодой мамы оказалось сразу семь детенышей. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на пресс‐службу зоопарка.
В дикой природе эти животные чаще всего производят на свет не более пяти малышей. Как сообщается, новорожденные чувствуют себя хорошо. Многодетная мать по кличке Ника сразу принялась опекать своих деток: сама кормит их и не выпускает из виду.
12 апреля во Владивостоке самка
енота-полоскуна, родив пятерых детенышей, трех новорожденных выкинула из гнезда.
Малышей-отказников
взяла на воспитание кошка.
360tv.ru: последние новости
Секрет молодости: 40‐летнюю британку путают с подругой ее 20‐летнего сына Премьер‐министр Новой Зеландии надела накидку маори на прием в Букингемском дворце Парень с пивным животом показал удивительную трансформацию в качка. ВИДЕО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену36
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею26
«Она во всем видела риск разврата»42
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами33
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой90
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение