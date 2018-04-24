Самка енота стала многодетной матерью в приморском зоопарке 

Самка енота‐полоскуна в зоопарке воспроизвела на свет рекордное количество потомства. У молодой мамы оказалось сразу семь детенышей. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на пресс‐службу зоопарка.
В дикой природе эти животные чаще всего производят на свет не более пяти малышей. Как сообщается, новорожденные чувствуют себя хорошо. Многодетная мать по кличке Ника сразу принялась опекать своих деток: сама кормит их и не выпускает из виду.
12 апреля во Владивостоке самка
енота-полоскуна, родив пятерых детенышей, трех новорожденных выкинула из гнезда.
Малышей-отказников
взяла на воспитание кошка.