В Екатеринбурге ярмарки выходного дня из-за ЧМ отложат до августа

В работе ярмарок выходного дня будет перерыв. Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» рассказал замглавы администрации по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

По его словам, в 2017 году в городе прошло 253 ярмарки, из них 11 — на Площади 1905 года. Всего ярмарки проводились на 5 площадках (на Площади 1905 года, ул. Баумана, ул. Санаторная, Шаманова, Высоцкого). В этом году обкатывается площадка на Грибоедова, 3. Если не будет нареканий, то эту площадку оставят. В этом году в городе провели 66 ярмарок.

— Очередная ярмарка на Площади 1905 года пройдет 12 и 13 мая. Всех приглашаю. Затем для горожан будет небольшой перерыв в июне, июле и августе, связанный с проведением Чемпионата мира по футболу, — рассказал Владимир Боликов. — А в августе мы представим новую концепцию ярмарки выходного дня. Изменится внешне оборудование.

Традиционно на ярмарках можно купить рыбу и морепродукты, мясные деликатесы, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, сладости и мед, свежий пекарский хлеб, блинчики и пироги, булочки и коврижки, ватрушки и шаньги, пряники и сладкие сувениры, ароматный чай и глинтвейн.

Также среди товаров есть и изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты, керамики, дерева и стекла, плетеные изделия, гобелены и картины, вязаные вещи.