Как создать идеальный сад своими руками: советы + примеры

Красочный, благоухающий, умело оформленный сад по силам обустроить не только профессиональным ландшафтным дизайнерам. Эффектного облика садового участка можно добиться и самостоятельно. И в этом вам помогут наши рекомендации

Оцените собственные ресурсы и решите, сколько времени и сил вы готовы регулярно отдавать своей outdoor-территории? Если процесс прополки цветочных клумб для вас как бальзам на душу — смело экспериментируйте с растениями и высаживайте самые экзотические виды.

Идеальный сад для вас — «ленивый» сад? Подбирайте растения и цветы, не требующие тщательного ухода и регулярной прополки. К примеру, примулы, купальницы или незабудки смотрятся эффектно, и их как раз советуют сажать весной.

«Сориентируюсь на месте» — не самая лучшая идея для обустройства идеального сада: к планировке садового пространства следует относиться с особой щепетильностью.

Берем лист бумаги и карандаш, расчерчиваем на листе границы участка и начинаем обозначать на нем функциональные зоны. Первым делом отметьте дом, места для парковки или гаража, хранения инструментов и садовых принадлежностей и другие «статичные» зоны. Затем представьте, где можно разбить площадку для барбекю, пруд, цветочные клумбы и огород. После этого прокладываем дорожки.

Сегодня в тренде лагом и простые, лаконичные формы клумб и цветочниц, металлические конструкции, а также растения в вазонах и контейнерах.

Последний вариант — не только модное, но и удобное решение: мобильными клумбами легко украсить террасу или беседку, если намечается званый ужин на открытом воздухе. Когда гости уйдут, вам останется просто вернуть клумбы на прежнее место.

А вот продумывая общее колористическое решение участка, следует оставить первенство за природными красками растений и цветов, а фасады дома, ограждения и аксессуары сделать нейтральными.

Институт цвета Pantone объявил цветом года ультрафиолет, поэтому не забудьте добавить его в свой сад, к примеру, при помощи петуний, кислицы или ирисов.

Вы определились с количеством времени, которое собираетесь тратить на уход за садом, выбрали дизайн клумб и комфортную глазу цветовую палитру. Исходя из этого, самое время перейти к составлению перечня растений.

Даже если вы не планируете масштабных фитосценариев на своем участке, своевременное орошение — одно из важнейших условий здоровых и ухоженных растений в саду. Поэтому следует заранее позаботиться о современной системе полива.

Соединение в один клик: краны, шланги и насадки прочно и герметично соединяются при помощи одного щелчка. Инновационная форма соединительных деталей позволяет навсегда забыть о протекающих и брызгающих шлангах;

Практичность и повышенная износостойкость: эргономичные формы рукояток не позволяют шлагу выскользнуть из рук, а насадкам и распылителям не страшны минусовые температуры;

Система, проверенная временем: разработка компании Gardena на рынке уже 50 лет, и она по-прежнему модернизируется и становится еще практичнее и «умнее»;

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Чтобы готовые цветочные композиции оставались красочными весь дачный сезон, скомпонуйте растения с учетом одинаковых требований к почве, поливу и освещенности, а также времени цветения каждого из сортов.

Важно, чтобы растения, которые отцветут первыми (как правило, луковичные), сменили подросшие к этому времени более поздние, к примеру, однолетние сорта. Тогда цветочная композиция всегда будет выглядеть гармоничной и опрятной.

Здесь лучше всего работать по нескольким направлениям: как и в интерьере, правильное освещение уличной территории должно быть разноуровневым и многослойным.

Во-первых, уделите внимание освещенности дорожки, выбирайте для нее невысокие уличные фонари. Если в саду есть красивые деревья с фактурными стволами, обратите внимание на грунтовые светильники, которые монтируются в бетон или асфальт. А для вечернего освещения террасы или беседки подойдут мобильные светильники-гирлянды.

Главное правило здесь — опасаться излишеств и не переборщить с декором. В милых статуэтках садовых гномов нет ничего плохого, если их пара-тройка, а не целая армия. В любом случае статуэтки, кашпо, подставки для горшков, а также садовая мебель и текстиль должны быть либо нейтральной расцветки, либо перекликаться с оттенками цветочных композиций.