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В Березниках нашли тело женщины, пропавшей полгода назад
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В Березниках нашли тело женщины, пропавшей полгода назад 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пропавшую полгода назад женщину из Березников нашли мёртвой. Об этом сообщают березниковские СМИ и волонтёры.
«Тело женщины было найдено в посёлке Суханово, именно там, в одном из заброшенных домиков, собака кинолога взяла след еще во время поисков в ноябре, — пишет группа ВКонтакте «Типичные Березники». — Погибшую опознали. Поисками пропавшей женщины на протяжении полугода занимались около 100 волонтёров, поисково-спасательный отряд ПСО «Мой день», родственники и друзья. Неравнодушные березниковцы по вечерам оставляли свои дела и выходили на поиски.
50-летняя жительница Березников Наталья М. пропала 10 ноября. Женщина работала в местном магазине. Уходя из дома, она сняла с себя все ювелирные украшения, не стала брать ключи, телефон и кошелёк. Попрощалась с пожилой матерью и исчезла.
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