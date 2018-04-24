В Березниках нашли тело женщины, пропавшей полгода назад

Пропавшую полгода назад женщину из Березников нашли мёртвой. Об этом сообщают березниковские СМИ и волонтёры.

«Тело женщины было найдено в посёлке Суханово, именно там, в одном из заброшенных домиков, собака кинолога взяла след еще во время поисков в ноябре, — пишет группа ВКонтакте «Типичные Березники». — Погибшую опознали. Поисками пропавшей женщины на протяжении полугода занимались около 100 волонтёров, поисково-спасательный отряд ПСО «Мой день», родственники и друзья. Неравнодушные березниковцы по вечерам оставляли свои дела и выходили на поиски.

50-летняя жительница Березников Наталья М. пропала 10 ноября. Женщина работала в местном магазине. Уходя из дома, она сняла с себя все ювелирные украшения, не стала брать ключи, телефон и кошелёк. Попрощалась с пожилой матерью и исчезла.