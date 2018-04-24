Какие типы ведер пригодятся на даче

Как бы ни спешил технический прогресс, сколько бы новых приспособлений ни появлялось, обычное ведро есть и будет в каждом доме. Это и в городе незаменимая вещь для любой хозяйки. А на даче без него (точнее, без них) тем более не обойтись.

Ведро — незаменимая вещь для любой хозяйки

Попробуем разобраться в видах ведер и выбрать то, что нужно.

Для чего нам нужны ведра?

Живя в городе, мы редко используем ведро по его истинному назначению — как посуду. Все больше для мытья полов и окон или сбора мусора. На даче все по-другому. Без нескольких надежных «помощников» просто не обойтись.

На даче без нескольких надежных ведер просто не обойтись

Если нет водопровода, придется идти к роднику или колодцу. Конечно, можно налить воду в банки, пластиковые бутылки, кастрюли, но их не так удобно переносить.

В ведро хорошо собирать ягоды, грибы, картофель, морковь, свеклу, яблоки, груши — да что угодно. И нести удобно, и вмещается много.

Иногда в них засаливают огурцы, квасят капусту, делают моченые яблоки.

Для садовых работ ведро — незаменимый помощник.

Для садовых работ ведро — незаменимый помощник

В него можно набрать воды, развести удобрения, сложить опилки перед раскладкой на грядки. Только для каждого вида работы лучше подобрать свое ведро.

Какие бывают ведра

Каких только ведер сегодня не найдешь на полках магазинов! Прямоугольные, квадратные, овальные, круглые. А иногда и вовсе без определенной геометрии: одна сторона круглая, а другая — прямоугольная (забегая вперед, скажу, что это разнообразие форм встречается только у пластиковых ведер).

Каких только ведер не найдешь на полках магазинов!

Но из всего этого многообразия нам нужно выбрать «свое» ведро. И важнее всего — материал, из которого оно сделано.

Пластиковые ведра

Один из самых востребованных вариантов. А из-за постоянного спроса и ассортимент пластиковых ведер шире, чем всех остальных. Цвета и формы можно встретить самые разные. Объем — от 1 до 70 л.

Пластиковые ведра

Важно: Для небольших помещений или кладовых лучше выбирать овальные или прямоугольные ведра. Они значительно экономят место. Пластиковые ведра легки и просты в эксплуатации и, как утверждают производители, вполне экологичны. Запах хранящихся продуктов или жидкостей не впитывается и никак не отражается на последующих «партиях». Однако лучше иметь несколько штук для разных нужд. Благо цена на них позволяет иметь приличный «арсенал». Ведь ни одна хозяйка не будет после разведения химического удобрения в ведре складывать туда огурцы. Для кухни или кладовой идеальны ведра от 0,5 до 20 л со специальной маркировкой (hdpe или pp), означающей, что их можно использовать для продуктов, т.к. они сделаны из пищевого пластика. В таком ведре можно держать сыпучие продукты, овощи, ягоды фрукты и т.д.

В таком ведре можно держать сыпучие продукты, овощи, ягоды фрукты и т.д.

Важно: Если вы забыли буквы маркировки или не увидели ее на ведре, обратите внимание, есть ли на нем изображение вилки или бокала. Этими значками также отмечают пищевой пластик. Для садовых или строительных работ выбирайте ведра большего объема, с более прочными ручками. «Непищевые» ведра обозначаются буквами pvc. Что касается ухода, пластиковые ведра крайне неприхотливы. Промывайте их обычным моющим средством для посуды или хозяйственным мылом. Берегите от высоких температур и сильных морозов.

Что касается ухода, то пластиковые ведра крайне неприхотливы

Что касается ухода, то пластиковые ведра крайне неприхотливы Интересно: Если пластиковое ведро треснуло, его можно починить. Само собой, трещина не должна быть большой. Разломанное на две части ведро вы, увы, уже не отреставрируете. Для того чтобы залатать небольшую трещину:

Область вокруг нее надо нагреть, чуть-чуть расплавить — к примеру, у открытого огня, около печи и т.д.

С помощью строительного шпателя или металлического совочка соединить края, то есть замазать расплавленное место.

В конце «операции» поместить ведро в прохладное помещение до полного остывания и затвердения.

Вполне возможно, что после ремонта оно немного деформируется, зато сможет еще послужить, если пока нет возможности купить новое.

Металлические ведра

Металлические ведра по праву считаются одними из самых прочных. Технологии производства, конечно, шагнули вперед, и некоторые виды пластмасс могут конкурировать с металлами, спору нет.

Металлические ведра

Но металлические ведра без труда выдерживают многие «испытания»:

В них можно хранить или транспортировать любые виды жидкостей. Для сравнения, в пластмассовой таре не рекомендуется держать горючие жидкости.

Металлическое ведро продолжает «работать» по назначению даже если деформируется и получит вмятину. Пластиковое же при сильном механическом воздействии либо треснет, либо совсем расколется. В деформированном ведре (без дыр) спокойно хранятся и жидкости, и сыпучие материалы. Чего не скажешь о емкости с малейшей трещинкой.

Такому ведру не особенно страшны перепады температуры. На морозе оно не треснет, от огня не расплавится.

При строительных работах, особенно с растворами или с бетоном, это просто незаменимая вещь. Когда смесь затвердевает в ведре, ее нужно «выбить». Для этого достаточно перевернуть ведро и стукнуть об землю. Пластмассовое после пары подобных манипуляций просто— напросто треснет. Самые распространенные виды металлических ведер: нержавеющие, эмалированные, оцинкованные и жестяные.

Жестяные ведра

Такое ведро можно приобрести в любом магазине. С его помощью удобно убираться: оно выдержит любой, самый агрессивный моющий раствор. На даче в жестяное ведро можно складывать ягоды, фрукты и овощи. А также разводить удобрения, носить песок, торф, щебень и прочее.

Жестяное ведро. Фото с сайта by.all.biz Можно использовать его для садового декора, для украшения кухни, в качестве уличного кашпо для цветов.

Ведро можно использовать для садового декора

Толщина стенки жестяного ведра — 36 мм, высота — примерно 40 см, а вес в пустом виде не превысит 2 кг. Объем может быть разным. Чаще всего покупают ведра на 20 литров. В особом уходе они не нуждаются. Их можно промывать водой с моющим средством (химическим или натуральным). Интересно: Не стоит думать, что жестяное ведро — это емкость унылого серого цвета и что лучше купить менее прочное, зато яркое. Сейчас многие производители совмещают надежность и красивый дизайн.

В особом уходе жестяное ведро не нуждается

На первом этапе «рождается» само ведро из высококачественной жести, затем на него наносится лакокрасочное покрытие, иногда с орнаментом. Поэтому вы можете без труда найти жестяное ведро яркого цвета с симпатичным рисунком.

Эмалированные ведра

Самая известная и любимая многими хозяйками модель. Изготавливается из тонкой листовой стали, покрытой стеклоэмалью. Эмалированные ведра лучше всего подходят для пищевых продуктов и жидкостей, поскольку эмаль не вступает с ними в реакцию. Объем, цвет и форма — на ваш выбор.

Эмалированное ведро

Обязательный атрибут — крышка. Очень удобно и не нужно искать, чем закрыть ведро. Такие изделия можно эксплуатировать при температуре до 100 °C. В целом виде они не ржавеют и не окисляются. Получается вполне надежный и долговечный вариант. Но! Эмалированные ведра весьма «капризны» в плане механических воздействий. С ними нужно обращаться аккуратно. При малейшем повреждении эмаль скалывается. Мало того что на поверхности появляется некрасивое черное пятно, оно еще и вредное. Использовать ведро с поврежденной эмалью для пищевых продуктов уже нельзя.

Использовать ведро с поврежденной эмалью для пищевых продуктов уже нельзя

Через «травмированную» часть выделяются соли тяжелых металлов. Если же вы аккуратно пользуетесь им и никаких трещин нет, то ведро может прослужить и 15, и 20 лет. Важно: Эмалированные ведра нельзя чистить абразивными средствами, скоблить и тереть агрессивными порошками. Лучше мыть их мыльно-содовым или горчичным раствором (25 гр на 1 л воды). Он убирает с поверхности все загрязнения и дезинфицирует емкость. Для придания блеска и укрепления эмали прокипятите в ведре подсоленную воду (5 ч. л. на 1 л воды).

Оцинкованные ведра

Появление пластиковых ведер переключило на них внимание дачников. Но многие до сих пор отдают предпочтение оцинкованным. Они достаточно прочные и удобные. В них легко перевозить урожай с дачи в город, хранить молоко и прочие продукты питания.

Оцинкованное ведро. Фото с сайта belovo.indora.ru Важно: Не рекомендуется долго хранить пищевые продукты в оцинкованных ведрах! Овощи, ягоды, фрукты — не более суток. В них нельзя ничего кипятить и варить, консервировать и квасить. Такое ведро не ржавеет, моется легко, служит довольно долго. Прекрасный вариант для строительных или бытовых нужд. Можно набирать им гравий, щебень, песок или использовать в качестве мусорного.

Можно набирать оцинкованным ведром гравий, щебень, песок

Ухаживать за оцинкованным ведром помогут:

специальные порошки с каолином,

мыльная вода,

раствор соды с добавлением нашатырного спирта.

Ведра из нержавеющей стали

Ведра из «нержавейки» — универсальные. Они пригодятся и для пищевых продуктов, и при строительстве, и на огороде. Изготавливают их методом литья, следовательно, без швов и стыков. Это и есть основная причина их долговечности. Нет лишних швов — нет лишнего места для протечки или трещины.

Ведро из нержавейки. Фото с сайта eagricol.ro Нержавеющие ведра:

легкие, но очень прочные,

не требуют особого ухода.

прослужат 20 лет и дольше, поскольку сталь, из которой они сделаны, не портится со временем даже при активном использовании.

Деревянные ведра

Куда же делись деревянные ведра, с которых, собственно, все начиналось? Можно ли их еще встретить в руках хозяек? — Еще как! Для соления, мочения и квашения нет ничего лучше деревянного ведра или кадушки. Традиции вернулись. Их позиции укрепила мода на все натуральное и экологически чистое. Своеобразная «внешность» с изюминкой, напоминающая о нашей истории, также способствует покупке деревянного ведра. Качественные ведра выполнены из натуральной древесины по особым технологиям, без клея, крепежей и прочей «синтетики».

Качественные деревянные ведра выполнены из натурального материала

Любители бани и сауны отводят особое место деревянным ведрам. Их делают из алтайского кедра или из липы. Неповторимый аромат, выделяющийся под воздействием банного пара, добавит настроения во время процедур.

Особое место деревянным ведрам отводят любители бани и сауны

Деревянное ведро требует чуть больше внимания, чем все остальные. Оно должно храниться в прохладном, чуть-чуть влажном помещении, чтобы не появлялись трещины. Естественно, подальше от открытого огня. В идеале вот такой «набор» или его часть должна быть под рукой. А какие ведра есть у вас на даче?