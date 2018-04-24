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Осетров разводят в Коченево
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Осетров разводят в Коченево 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Малек из икринки вырастет всего за сутки. В специальной колбе он пробудет недолго — как только подрастет, переплывет в более просторный бассейн. Вода циркулирует постоянно, и допустимая разница температуры — всего две десятых.
«Температура воды — от 19,8 до 20-ти градусов. Течение воды мы делаем медленным», — говорит сотрудник предприятия Дмитрий Ревякин.
К разведению осетров на предприятии готовились долго. Здесь уже выращивают стерлядь, пока главный продукт — тилапия. В каждой емкости — около тонны экзотической рыбы внешне похожей на карася, а по вкусу — на карпа.
Историческая родина рыбы тилапия — африканский Нил. Там она питается всем, кроме крокодилов. А здесь рыба получает специальный корм, со всеми витаминами и микроэлементами. Попробуем бросить его в воду, и вода буквально закипает. Тилапия считается хищником, но она совсем не кровожадная. Опускаем руку, и чувствуем только легкое покусывание— как массаж пяток в Таиланде.
Производство цикличное, рыбы мечут икру в этом же цехе. Потом растут новые мальки, и так по кругу. Во время нереста самцы тилапии ведут себя очень агрессивно, на их территорию лучше не заплывать. Но не тронут мирного сомика, который присасывается ко дну и чистит его. В бассейнах большей емкости — уже автоматические технологии.
«Этот цех — замкнутая биосистема. Вода должна очищаться, наполняться кислородом. Здесь находятся биобактерии, которые выполняют свою работу», — говорит директор предприятия Владимир Кострубов.
Для осетров будут свои приспособления. Даже корм другой, который не всплывает, а опускается на дно. Этот вид царской рыбы приспособлен к сибирским условиям. Осетрина может появиться в местных магазинах уже через несколько месяцев. С икрой придется подождать подольше — ее самки откладывают только в 12 лет.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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