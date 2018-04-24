«Муж требовал, чтобы ничего не висело»: екатеринбурженка изменила себя после родов до неузнаваемости

История 33-летней екатеринбурженки Марины Шумиловой до банальности проста, но могла бы стать примером для многих молодых мам. После рождения дочки она так стремилась похудеть, что стала инструктором по фитнес-йоге. Мы поговорили с молодой мамой о том, как декрет поменял ее жизнь.

Постоянная борьба с весом

Марина закончила УПИ по специальности «экономист». Начинала с менеджера и за семь лет доросла до руководителя отдела в небольшой фирме, которая занималась программным обеспечением. А дальше поняла, что здесь ей расти некуда, и уволилась. В это время — а ей тогда было 29 лет — Марина встретила будущего мужа.

— Несколько месяцев я поработала в Челябинске, но без оформления. И тут я узнаю, что беременна. А работы нет! Надо было выкручиваться, и директор прошлой компании, несмотря на мое положение, взяла меня обратно. Сейчас я вроде в декретном, но обратно на работу меня особо никто не ждет, да и я не рвусь, — рассказывает Марина. — Дочке Арине сейчас два с половиной года.

Марина показывает свои фотки до декрета и выносит вердикт: «Я была большая, 58–60 кг при росте 163 см».

— У меня была постоянная борьба с весом, диеты. Еще до декрета я стала делать упор на силовые упражнения. Много бегала, поднимала вес. А потом меня занесло в классическую йогу. Там я поняла, что я ничего не понимаю в спорте и нагрузках. У меня тогда началась трансформация, — говорит девушка.

«Запах мяса вызывал отвращение, а сладкое — нет»

До занятий йогой девушка с удовольствием ела мясо, а тут как отрезало. Даже запах стал противен. Мужу пришлось привыкать, что в меню из мяса — максимум курица.

— Я отказалась от мяса — и вес стал уходить сам по себе. Без каких-то диет. Сладкое при этом ела, — признается Марина. — А во время беременности я очень сильно набрала вес — почти 20 кг. На конец беременности я весила 73 кг. Была большая и тяжелая. Талия была 105 сантиметров.

Спорт помог быстро прийти в форму. Но заниматься Марина начала сразу же после выписки из роддома. Благо роды прошли без осложнений.

Ребенок вместо гантелей

Маленькая Арина круглосуточно не слезала с маминых рук.

— Я выполняла наклоны, приседания с выпадами с ребенком на руках или когда она в слинге. Качала руки, спину с ней. И такие повторения — практически каждый день, — говорит Марина. — Конечно, после родов фигура изменилась: стал откладываться жир на животе. Если раньше при весе 60 кг у меня был плоский живот, то после родов появились бока, увеличились бедра. Ягодицы обвисли за беременность.

В результате тренировок через три месяца после родов Марина стала намного стройнее, чем была до беременности. Сейчас ее вес 51–53 кг, а талия — 66 см.

— Тут сказались и бессонные ночи, и питание, и занятия спортом. Я не понимаю, как мамы в декрете поправляются. У меня на это не было времени, и все как-то естественно получилось. Старалась просто правильно питаться. И по-прежнему не ем мясо, — говорит Марина. — Арина до полутора лет не ела мясо. Сейчас ест, но что-то легонькое, на пару.

Муж — главный мотиватор

Муж у Марины подтянутый, занимается спортом и за фигурой жены следит, как за своей.

— Требования у него высокие: чтобы нигде ничего не висело, чтобы пресс был. Когда мы с ним только встречались, мне подруги говорили: Марина, тебе с ним не расслабиться будет, — смеется Марина. — И вслух мог сказать: у тебя задница повисла. Я обижалась.

В декрете Марина стала заниматься в фитнес-центре, который находится в ее доме. А потом хозяйка клуба предложила ей выучиться и самой вести стретчинг. Марина подключила бабушек, чтобы те посидели с внучкой, а сама выучилась на инструктора по фитнес-йоге.

— Я начала преподавать и поняла, что это мое предназначение. Раньше я об этом только мечтала, сидя в офисе. Сейчас у меня три раза в неделю в зале тренировки, плюс веду индивидуальные занятия, — говорит Марина. — Получается, что каждый день тренировки. Если их нет, то я дома сама занимаюсь.

За питанием по-прежнему приходится следить. В меню Марины нет булочек, мяса, а основной упор на сыроедение.

«Из творческих занятий у меня только десять лет баяна»

Изменение себя внешне стало не единственным достижением Марины в декрете. Когда Арине был один год, Марина решила слепить для дочкиных игр овощи и фрукты из полимерной глины. Фрукты в итоге она долепила только через полгода, зато у нее появилось новое хобби. Она начала украшать кружки, приделывать на них мишек, зайчиков, девочек, а потом освоила брошки из полимерной глины. И пошли первые продажи.

— Конечно, сейчас у меня доход не такой, как если бы я работала в офисе с девяти до шести. Но и нет цели заработать много денег. Я творю под настроение, всю душу же вкладываю в каждое изделие. Помню каждую свою девочку, каждого мишку, — рассказывает Марина. — Даже переживаю, к кому они в руки попадут.

На одну кружку у мастерицы уходит три-четыре часа. По словам девушки, раньше она ничем таким не увлекалась:

— Я никогда не рисовала и не умею этого. Из творческих занятий у меня только десять лет баяна. Всегда думала, что у меня руки не из того места растут. Когда я слепила первого зайца, он получился немного неаккуратным. Опять же муж, а он у меня эстет и главный критик, указал, что нужно подправить. А я, пока лепила, думала: да вроде не заметно, пойдет.

Марина нервничала, слушая замечания, но переделывала. Так она постепенно за полтора года отточила свое мастерство. Работала поначалу только тогда, когда дочка спала.

— Муж научил делать аккуратно. Получаю от своих работ удовольствие. Накупила всяких инструментов для лепки. Вот, например, скалка, она стоит 700–800 рублей! Вот ножи резные. Смешиваю разные оттенки глины, леплю. А потом запекаю в духовке, — делится технологией Марина. — Сувениры как таковые не делаю. Не люблю, когда что-то пылится без дела.

Марина «оживила» около 40 кружек — на продажу. Возвращаться в офис она пока не планирует, хотя признается, что скучает по коллективу.