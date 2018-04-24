«Тогда я в вас и влюбилась»: братья Запашные показали фото 20-летней давности

В своем Инстаграме Эдгард Запашный опубликовал архивную фотографию 1996 года, на которой запечатлен вместе с братом Аскольдом. Как оказалось, многие преданные поклонники помнят братьев еще такими, хотя сейчас смотреть на фотографию забавно.

Впервые на арену цирка братья, принадлежа к династии цирковых артистов, вышли в совсем юном возрасте, и с тех пор и до наших дней регулярно выступают. Сейчас у них уже есть своих дети, а дочери Аскольда уже дебютировали в цирке. Ностальгируя по юности, Эдгард Запашный опубликовал фотографию, сделанную в 1996 году, на которой запечатлен вместе с братом Аскольдом. В те времена дрессировщикам было 19 и 20 лет.

Как выяснилось, очень многие нынешние поклонники братьев помнят, какими они были еще в те времена, и также с удовольствием испытали чувство ностальгии, глядя на архивный снимок. Более поздним поклонникам дрессировщиков тоже было интересно увидеть, как мужчины выглядели 22 года назад. Как выяснилось, многие совершенно не ожидали такой внешности и отметили, что спустя столь долгий срок давнее фото выглядит уже скорее забавным. «Молодость прекрасна! Сейчас уже зрелые, матерые мужчины» «А я Вас именно такими впервые и увидела» «Какая я старая, а я ведь помню вас такими и мне так это все нравилось, смотрела телевизор и была в восторге от выступлений» «Вот именно такими я вас помню, еще и автографы брала у вас» «Прям братья— близнецы. Супер» «Вот тогда я в вас и влюбилась, особенно Аскольдом бредила. С тех пор и любовь навсегда»

Недавно братья Запашные опубликовали скандальный видеоролик, планировавшийся как юмористический. Однако он задел чувства поклонников Ольги Бузовой, а почитатели самих Запашных решили, что братья перебарщивают. В итоге видео было удалено из Инстаграма в связи с многочисленными жалобами пользователей. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!