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Мисс Вселенная пришла на вечеринку с голой грудью
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Мисс Вселенная пришла на вечеринку с голой грудью 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Похоже, она решила затмить всех гостей.
Буквально недавно 25-летняя Оливия Калпо появилась на шоу Calzedonia в Вероне в очень провокационном наряде. С таким же успехом она могла выйти на люди просто в нижнем белье. И, казалось бы, девушка уже вряд ли чем-то может удивить поклонников. Но нет предела фантазии: в этот раз на вечеринку она пришла в распахнутом бархатном пиджаке на голое тело.
Больше фото — по стрелке
Пикантности ситуации придавало то, что эта вечеринка была посвящена дню рождения супермодели Джиджи Хадид. На празднике собрались подруги супермодели, и каждая старалась перещеголять других внешним видом. Но Калпо тут затмила всех. Даже роскошное золотое платье именинницы померкло перед прелестями «Мисс Вселенной-2012».
Напомним, Оливия совсем недавно рассталась со своим бойфрендом. Дэнни Амендола. Причиной разрыва, по официальным данным, стало банальное несовпадение графиков. К тому же, 32-летний футболист, должен был по контракту переехать в Майами, а модель отказалась ехать вслед за ним. Но инсайдеры рассказали западным СМИ совсем о другом поводе. Поговаривают, Дэнни был сильно недоволен откровенной фотосессией Оливии для глянцевого журнала. Это и стало последней каплей для футболиста. Его недовольство можно понять: ведь если даже на публике Оливия появляется в таком виде — казалось бы, куда уж откровеннее?
Сама же модель, хоть и утверждает, что тяжело переживает расставание, не перестает веселиться и выставлять свои соблазнительные формы на всеобщее обозрение. Впрочем, может быть, таким образом она хочет быстрее забыть экс-возлюбленного и начать новые отношения?
Другие наряды с вечеринки Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Белла Хадид
Лили Олдридж
Мартина Хант
Спорт и секс: Джиджи Хадид в эротичных легинсах на пробежке
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