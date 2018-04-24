Мисс Вселенная пришла на вечеринку с голой грудью

Похоже, она решила затмить всех гостей.

Буквально недавно 25-летняя Оливия Калпо появилась на шоу Calzedonia в Вероне в очень провокационном наряде. С таким же успехом она могла выйти на люди просто в нижнем белье. И, казалось бы, девушка уже вряд ли чем-то может удивить поклонников. Но нет предела фантазии: в этот раз на вечеринку она пришла в распахнутом бархатном пиджаке на голое тело.

Больше фото — по стрелке

Пикантности ситуации придавало то, что эта вечеринка была посвящена дню рождения супермодели Джиджи Хадид. На празднике собрались подруги супермодели, и каждая старалась перещеголять других внешним видом. Но Калпо тут затмила всех. Даже роскошное золотое платье именинницы померкло перед прелестями «Мисс Вселенной-2012».

Напомним, Оливия совсем недавно рассталась со своим бойфрендом. Дэнни Амендола. Причиной разрыва, по официальным данным, стало банальное несовпадение графиков. К тому же, 32-летний футболист, должен был по контракту переехать в Майами, а модель отказалась ехать вслед за ним. Но инсайдеры рассказали западным СМИ совсем о другом поводе. Поговаривают, Дэнни был сильно недоволен откровенной фотосессией Оливии для глянцевого журнала. Это и стало последней каплей для футболиста. Его недовольство можно понять: ведь если даже на публике Оливия появляется в таком виде — казалось бы, куда уж откровеннее?

Сама же модель, хоть и утверждает, что тяжело переживает расставание, не перестает веселиться и выставлять свои соблазнительные формы на всеобщее обозрение. Впрочем, может быть, таким образом она хочет быстрее забыть экс-возлюбленного и начать новые отношения?

Другие наряды с вечеринки Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Лили Олдридж

Мартина Хант

Спорт и секс: Джиджи Хадид в эротичных легинсах на пробежке

Почти нулевой: звездные красавицы с маленькой грудью

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