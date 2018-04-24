5 лайфхаков, как сохранить отношения в сложный период

Иногда мы просто об этом забываем и почему-то решаем, что гитару надо выкинуть. Это нормально, у всех так бывает. Кажется, что он разлюбил, кризис 3 лет, новый взгляд на опостылевшую жизнь, рождение ребенка и первый его год — причины трудностей у всех разные. Самое простое в этих ситуациях — сдаться. Но это и будет самой главной ошибкой.

Все повторится

Если вы разведетесь с мужем Иваном, то выйдете за Ивана-2, когда и он вам надоест, на горизонте появится Иван-3. Менять мужей — не означает решать проблему, это означает избегать ее. Первое правило любого нормального человека — помнить, что причина в вас. Кому-то изменяют, кого-то не уважают или не принимают всерьез, с кем-то скандалят до приезда полиции. И каждый раз, когда вы хотите сказать, «какой же он все-таки….», лучше встаньте перед зеркалом и спросите себя: «А я-то что?». Дело не в попытке номер 5. Дело в вас. Пока вы не поработаете с собой, не решите, что для вас истинное счастье, вы будете сидеть на «игле» болезненных отношений и обсуждать свое несчастье с подругами. Надо раз и навсегда понять: вы — автор всего, что с вами происходит. И, если бы вам это не нравилось, этого бы не было. Вы бы просто выкинули попавший в ботинок камешек и пошли бы дальше, медленно, но верно, взбираясь на вершину горы. Но вы несете с собой булыжник, который натер ногу до крови, но никому (даже себе) не даете его выкинуть. И булыжник в данном случае не мужчина.

Это и есть урок

Как ни странно, я искренне верю, что все, что с нами происходит мы «заказали» себе сами. И сколько бы мы ни плакали и ни мечтали бросить все и укатить на Бали, нас это настигнет. Как в школе — невыученный урок приходится переучивать, несданный экзамен — пересдавать, а порой и оставаться на второй год. Только в жизни все, конечно, более запутанно, с кучей неизвестных и отягчающих. Мы можем сколько угодно потешаться на переменке над учителем, кидать учебники об стену или ворчать, что образование никуда не годится, но это именно то, что мы заслужили. Пока вы ясно не увидите тему урока, вы не поймете всего происходящего и не сможете решать задачки, щелкая их как орешки. Откройте глаза!

Хватит зацикливаться

Любимое свойство женщин — сделать из мухи слона. Не замечала такое за мужчинами, возможно, у них отключена эта функция (повезло!). Но нам почему-то очень хочется создать бурю в пустыне. Вдруг подруга заявляет: «Решила развестись, потому что мой уже год не может повесить в нашей новой квартире полотенцесушитель!». Другая вторит ей: «Ушла жить к родителям, устала от того, что он постоянно поет в ванной! Это так не по-мужски!». Мы же понимаем, что некоторые мужчины даже не будут делать попытки восстановить отношения, а другие, сделав это в лучшем виде — с цветами и подарками — через неделю вернутся к обычному режиму, где появятся новые проблемы: «карниза так и нет», «теперь он поет на балконе». Из-за карниза мы начинаем замечать его невнимательность к нашим просьбам, потом находим несостыковки в рассказах, уже рисуется какая-то омерзительная картинка, где главную роль играет еще совсем недавно пушистый и любимый «зай». Стоп! В таких ситуациях сложить факты в единую картину получается самым наихудшим способом, а это действует разрушающе. Просто наблюдайте — собирайте свои эмоции и реакции на каждое действие, чтобы потом…

Познакомиться поближе с собой

Представьте, как резко меняется ваш мир, когда вы наблюдаете за знакомой неприятной ситуацией и вместо очередных обвинений в адрес второй половины открываете блокнот и записываете: «Я чувствую злость, когда он говорит, что мне делать». Через день появляется новая запись: «Мне хочется плакать, потому что ему неинтересно мое мнение». И так далее. Ваша реакция — это и есть вы. И то, что вас задевает — это и есть зернышко, из которого предстоит вырастить цветок. Вы все время думали, что он делает это специально, чтоб сделать вам больно, чтоб позлить вас? Конечно, нет: у него такого даже в планах не было. Он просто был самим собой, и в его системе координат он, возможно, даже сделал что-то хорошее. После того, как вы поймете, что именно вам не нравится, обсудите это с любимым. Тишиной отношения не спасешь, а вот честным разговором — очень может быть!

Делайте что-то для других

В сложных ситуациях обычно все внимание на себя-любимую — плач Ярославны, подружки и мама тут как тут, что-то вкусненькое, под любимую Земфиру по МКАДу третий круг. Как только начинается эта болезненная история — срочно, силой воли, переключаем себя на других. Думаете, что в таком состоянии у вас нет ресурса? Поверьте мне на слово — появится. Чувство благодарности, которое наполняет сердца других людей, если вы сделали для них что-то полезное, даст энергию и вам. А это будет эффективнее любых пирожных и бумажных платков. Давно не виделись с другом детства, обещали бабушке привезти чернозем и семена для рассады, а одинокой подруге с ребенком, живущей на другом конце города, — игрушки? Сейчас самое время! Купите шоколадку для коллеги или соседки, скажите доброе слово прохожему, отправьте небольшую сумму денег нуждающимся. Эти действия спасут вас от самой себя, мозг прояснится, и вы сможете вспомнить обо всех вышеперечисленных пунктах.

Как только вы поймете, что стали лучше и хорошо выучили этот урок, можно двигаться дальше. Вот только остается один вопрос — будет ли вам все также хотеться выбросить эту гитару?