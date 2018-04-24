«У вас все хорошо?»: поклонники переживают из-за усталого вида Кристины Асмус

Кристина Асмус пошутила, намекнув, что ей не хватает выходных, и поклонники тут же заметили на лице актрисы усталость и грусть, отметив, что ей действительно пора отдохнуть.

В своей жизни Кристина Асмус активно совмещает актерскую карьеру и материнство, стараясь везде успеть. Женщина воспитывает 4-летнюю дочь, одновременно будучи актрисой театра и кино. Асмус не отрицает, что очень устает, и даже шутит по этому поводу. Под последним фото, на котором, по мнению поклонников, актриса выглядит особенно уставшей, она написала: «Скорее бы…это…как его…ну, этот…вертится же на языке…щас…секунду…А…Б…В…точно, ВЫХОДНОЙ!».

Поклонники отмечают, что Кристине действительно необходимо посвятить себе немного времени и отдохнуть от работы — они считают, что девушка выглядит грустной и уставшей и надеются, что причиной тому служат не проблемы в личной жизни: «Красотка, но какая-то замученная, отдыхать не забывай» «Кристина у Вас все хорошо? В ваших глазах читается печаль» «Мне показалась что вид немного болезненный» «Глаза как будто на мокром месте» «Вид усталый тут у нее» «Такое впечатление, что вы или заболели или устали от домашних забот» При этом на фото Асмус примерила несвойственный себе макияж, которой, возможно, зрительно делает ее лицо еще более уставшим за счет темных красных и коричневых оттенков.

Но даже в таком виде актриса выглядит гораздо младше своего реального возраста. Недавно поклонники были шокированы, узнав, что в этом месяце Асмус исполнилось уже 30 лет. Со времен своего первого появления на телевидении в 2010 году Кристина практически не изменилась и поклонницы мечтают узнать, в чем же ее секрет.

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