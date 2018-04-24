Ольга Бузова: «У меня никого не было после развода — и вот это уже похоже на проблему»

OK-Magazine.ru встретился тет-а-тет с Ольгой Бузовой сразу после её первой большой пресс-конференции, где она заявила о скором выпуске своей криптовалюты. Несмотря на тему встречи, мы обсуждали с ней отнюдь не BuzCoin и блокчейн-платформу Buzar. Нам было интересно добиться от Ольги искренности, в частности узнать, как она планирует выбирать сильного мужчину среди участников проекта ТНТ с рабочим названием «Замуж за Бузову». Заметим, именно сильного мужчину. Ведь если опустить вопрос корректности этого названия с грамматической точки зрения, остается другой: понятие «замуж» автоматически ставит потенциальных участников в слабую позицию, потому что замуж идут, чтобы быть как за каменной стеной… Или нет?

Ольга, расскажите о новом проекте с вашим участием. Для вас это эксперимент?

Честно могу сказать, что это проект для меня является экспериментом. Я, как и вы, буду узнавать все подробности только тогда, когда проект стартует. Что я знаю точно — этот проект станет первым такого рода в России. Собственно говоря, почти всё, что связано со мной, происходит впервые.

Легко ли вы решились участвовать? Ведь это новый уровень публичности — все будут видеть, что происходит у вас в частной жизни.

Да, это риск, это авантюра. Не могу сказать, что я пошла на проект от безысходности, но давайте будем честными: мне 32 года, я красивая, молодая, успешная, самодостаточная, веселая, открытая, адекватная, искренняя. О моих достоинствах можно говорить бесконечно, но я одна. У меня никого не было после развода — и вот это уже похоже на проблему.

Как, знаете, если спрашиваешь сорокалетнего мужчину, женат он и есть ли у него дети, а он отвечает, что нет ни того ни другого — это подозрительно. Если он никому не нужен, значит с ним что-то не так. Я не хочу, чтобы обо мне думали так же.

Фотография: Максим Кашин Ольга Бузова

Я уверена, что человеку, который будет рядом со мной, повезет больше всего в жизни, потому что преданнее и вернее меня нет. Если я люблю, то люблю без остатка и полностью посвящаю себя мужчине. У вас неоднократно была возможность наблюдать за моими отношениями. Я умею любить и считаю, что любовь — самое главное в этой жизни. Любовь правит этим миром.

Чем отличается проект с вашим участием от других?

Да, это важно пояснить. Я не хочу, чтобы мужчины шли непонятно к кому, поэтому не скрывать главную героиню было моим решением. Пусть потенциальные ухажеры или женихи знают, к кому они идут, ведь не каждый мужчина готов видеть рядом с собой такую девушку, как я. Не каждый сможет такую девушку потянуть, в первую очередь, морально, я уже молчу про другие составляющие.

Я не такая, как все: со своими тараканами, со сложной судьбой, я не доверяю мужчинам, потому что они обманывают меня всю жизнь и по-прежнему обижают… Жизненный путь у меня сложный.

Скорее всего, участниками шоу станут ваши поклонники. Как понять, что у фаната искренние чувства?

Понять это очень сложно. Когда я хожу, например, в рестораны, на меня оглядываются мужчины, но не потому, что я им понравилась. А я хочу, чтобы они оборачивались, потому что им понравился мой взгляд, фигура или аромат. К сожалению, я понимаю, что это уже невозможно. В России — точно, потому что меня знают все, и это не громкие слова. Я убеждена, что даже если кто-то не интересуются моим творчеством, то точно знает, как я выгляжу.

Понять искренность я планирую с помощью интуиции. Я в этом плане опытная, так как веду проект о любви четырнадцать лет. Я хороший психолог, умею раскрывать людей. Даже в шоу-бизнесе все показывают свое лицо, стоит им только заговорить обо мне. Поэтому для своего потенциального жениха я подготовлю огромное количество испытаний.

Фотография: Максим Кашин Ольга Бузова

Да, я хочу, чтобы за меня боролись. Я напомню женщинам, что у них должны быть гордость и чувство собственного достоинства, и что за нас нужно бороться. Мужчины расслабились и палец о палец не ударяют — в этом есть вина многих женщин. Сейчас многие девушки легко прыгают в постель даже к женатым, поэтому мужчины перестали бороться за свою любовь.

Я пошла на такие крайние меры, поскольку меня сложно физически где-то лицезреть: мой рабочий график расписан до 2020 года. Без преувеличения. Я даже знаю, чем буду заниматься в 2021-м. Кто знает, может быть, именно тогда я встречу свою любовь, а может, и нет.

Я хочу вновь почувствовать, что я женщина, ощутить бабочек в животе, стесняться, краснеть, бледнеть. Я хочу кайфовать не только от работы — этот кайф я получаю ежедневно. Работа — это то, что помогло мне выжить в сложной ситуации и то, что сейчас дает мне силы сворачивать горы.

Фотография: Максим Кашин Ольга Бузова

Думаете, на проекте может появиться мужчина, который соответствует вашим требованиям?

Это его единственная возможность. Потом он может меня просто не встретить. Человек, который хочет быть со мной, должен быть готов на всё и воевать, если это потребуется.

Должен ли он быть публичным человеком?

Нет, ни в коем случае.

Но если он идет в шоу, значит, скорее всего, он хочет быть публичным и станет им.

Нет, не факт. Я же могу встретить мужчину на проекте, но потом эти отношения скрывать. Мне не нужен мужчина, который будет снимать со мной круглосуточно сториз в Инстаграме, который будет воспринимать меня как бренд «Ольга Бузова». Поэтому тут как карты лягут.

Я не люблю искусственно создавать вокруг себя ситуации. Но сейчас это необходимо. И даже если ничего не произойдет — я не уйду с этого шоу любимой и желанной, я всё равно почувствую себя девушкой: за мной будут ухаживать, мужчины будут проявлять инициативу. Я напомню мужчинам, что они мужчины.

Фотография: Максим Кашин Ольга Бузова

Вы сказали, что у вас много проектов на годы вперед. «Дом-2» пока не планируете вычеркивать из списка?

Нет! Я очень люблю свою работу. Вообще, я делаю только то, что люблю — это мой жизненный закон на сегодняшний день. Я на проекте с самого первого дня — преданнее меня человека нет. Будет мне пятьдесят лет — я буду работать на «Доме-2». В рамках шоу я ежедневно развиваюсь: мы сталкиваемся с такими жизненными ситуациями, которые помогают даже мне.

Я обожаю «Дом-2», обожаю свою профессию. Я знаю, что многие издания по-прежнему скептически относятся к телепроекту и поэтому не ставят Бузову на обложку.

Пока мне удается всё совмещать так, чтобы не страдала ни одна сфера моей деятельности. Мне часто предлагают выбрать: театр, концерт или кино. Для меня сделать выбор невозможно, это как спросить, кого я больше люблю — маму или папу. Это разные сферы.

Я люблю телевидение, я люблю камеры. Я — эксгибиционист. Телевидение — это возможность проявлять себя творчески и развивать себя. Как телеведущая, я развиваю свой речевой аппарат, учусь общаться, вытягивать эмоции, раскрывать людей, узнавать правду. Вот и посмотрим, насколько мне пригодятся эти навыки.

Фотография: Максим Кашин Ольга Бузова

У вас почти 13 миллионов подписчиков в Инстаграм. Не все они ведут себя в сети адекватно, например, звучат страшные пожелания «сдохнуть» в адрес «нефанатов». Несете ли вы ответственность за их действия?

Мои поклонники никогда не желают смерти никому! У меня самые добрые и искренние поклонники. В их сердцах живет только любовь и позитив, которыми мы с удовольствием обмениваемся. Я очень рада, что у меня есть мои люди, которые всегда становятся на мою защиту. Мои поклонники — это моя огромная семья, а семья всегда становится на защиту своего родного человека. И я защищаю своих людей, если их публично кто-то смеет оскорбить.

На данный момент можете назвать себя счастливой? Из чего состоит ваше счастье?

Яна Рудковская, Максим Галкин и Да! Я счастливый человек. У меня есть почти все для счастья. У меня есть карьера, о которой можно только мечтать, мой график расписан на годы вперед. На мои концерты билеты раскупают за месяц до шоу! Я делаю музыку, которая за минуту поднимается на вершину главного мирового чарта, чем бьет рекорд Адель и её песни Hello, которая дважды получила «Грэмми». Мои клипы набирают за сутки миллионы просмотров. Меня поддерживают король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров , Баста, Андрей Малахов Дима Билан — это все самые выдающиеся люди нашего шоу-бизнеса. И это лишь малая часть того, что я делаю и то, что мне дарит счастье.

Фотография: Максим Кашин Ольга Бузова