В Приангарье ищут двух пропавших подростков

В Приангарье ведется розыск без вести пропавших подростков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники уголовного розыска работают над установлением местонахождения Никиты Шапошникова и Рустины Чумаковой.

«В отдел полиции, расположенном в поселке Куйтун поступило сообщение о безвестном исчезновении Никиты Шапошникова, который 11 апреля ушел из дома по улице Гагарина поселка Куйтун. До настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно», — уточняется в сообщении.

Приметы: 16-17 лет, рост 175 сантиметров, лицо ромбовидное бледное, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светло-русые прямые, стрижка короткая.

Был одет: в куртку-ветровку темно-синего цвета с белыми полосками на манжетах рукавов, джинсы темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета, подошва белого цвета.

Аналогичное сообщение поступило об исчезновении 16-летней Рустины Чумаковой, которая ушла из дома по улице 2-я Рабочая поселка Куйтун и до настоящего времени о её месте нахождения ничего не известно.

Приметы: 15-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые, окрашенные в черный цвет.

Была одета: в куртку синего цвета с красными рукавами, лосины черного цвета, кроссовки черного цвета с красными полосками по бокам.

При себе имела: сумку коричневого цвета, паспорт.

Граждан, располагающих данными о месте нахождении несовершеннолетних, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (39536) 51-4-08, 02 или 8— 950— 119 94— 74.

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