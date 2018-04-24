Ещё
В Приангарье ищут двух пропавших подростков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Приангарье ищут двух пропавших подростков 

АиФ Иркутск 35 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Приангарье ведется розыск без вести пропавших подростков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники уголовного розыска работают над установлением местонахождения Никиты Шапошникова и Рустины Чумаковой.
«В отдел полиции, расположенном в поселке Куйтун поступило сообщение о безвестном исчезновении Никиты Шапошникова, который 11 апреля ушел из дома по улице Гагарина поселка Куйтун. До настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно», — уточняется в сообщении.
Приметы: 16-17 лет, рост 175 сантиметров, лицо ромбовидное бледное, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светло-русые прямые, стрижка короткая.
Был одет: в куртку-ветровку темно-синего цвета с белыми полосками на манжетах рукавов, джинсы темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета, подошва белого цвета.
Аналогичное сообщение поступило об исчезновении 16-летней Рустины Чумаковой, которая ушла из дома по улице 2-я Рабочая поселка Куйтун и до настоящего времени о её месте нахождения ничего не известно.
Приметы: 15-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые, окрашенные в черный цвет.
Была одета: в куртку синего цвета с красными рукавами, лосины черного цвета, кроссовки черного цвета с красными полосками по бокам.
При себе имела: сумку коричневого цвета, паспорт.
Граждан, располагающих данными о месте нахождении несовершеннолетних, убедительно просим сообщить по телефонам: 8 (39536) 51-4-08, 02 или 8— 950— 119 94— 74.
Напомним, международный книжный фестиваль в Иркутске отменен.
АиФ Иркутск: последние новости
В Иркутске презентовали новый «дерзкий» бренд города Иркутский филиал ВНИИКР находит сорняки в каждой 50-ой пачке семян В Иркутске трехлетний ребенок ушел из дома, пока его мать спала
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как женщины отличают богатых мужчин от «понторезов»13
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену38
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею33
«Она во всем видела риск разврата»44
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение