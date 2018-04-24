В каких профессиях женщине не место

Испокон веков трудовая деятельность людей делилась на сугубо мужские и женские направления: мужчина — добытчик, воин; женщина — хранительница очага, воспитатель, врачеватель. Ситуация в корне изменилась с приходом феминизма. Все больше представительниц прекрасной половины человечества стремились к равенству полов, овладевали не женскими профессиями, «внедрялись» в традиционно мужские сферы деятельности.

Сегодня вряд ли кого-то удивит женщина-инженер, водитель автобуса, полицейский. Однако мало кто знает, что даже в наш век всеобщего равенства есть профессии, в которых женщина, при всем своем желании, не сможет себя реализовать.

Согласно Постановлению Правительства РФ №162 от 25 февраля 2000 г., выделяется 456 профессий, при выполнении которых запрещается использование женского труда. Среди них машинист и его помощник, шахтер, боец скота, рыбак, стереотипер, пожарный, водолаз и многие другие.

На просторах интернета время от времени всплывают истории о том, как россиянки, желая реализовать свои детские мечты, пытаются устроиться на рыболовецкое судно, в пожарную бригаду или машинистом в метро. В итоге, всех их ждет отказ. Но наши дамы не привыкли сдаваться и готовы идти до конца. Известны случаи, когда женщины обращались в суд, отстаивая свое право на выбор профессии. Однако до сих пор все инстанции, включая Конституционный суд, встают на сторону работодателей, ссылаясь на постановление Правительства.

Чем можно объяснить проявление такой дискриминации? Пережитки прошлого и неготовность воспринимать женщину полноправным членом общества? А может быть, напротив, это забота о прекрасных дамах, желание оградить их от деятельности, способной подорвать здоровье, в первую очередь репродуктивное, что самым прямым образом может отразиться на демографической ситуации в стране? Здесь, как говорится, правда у каждого своя, и каждая женщина решает для себя ущемляют ее в правах или оберегают на государственном уровне.

Отдаляясь от правового поля, стоит также упомянуть, что в обществе существует некое негласное деление профессий по половому признаку. В 2010 году порталом SuperJob было проведено исследование, посвященное гендерным стереотипам российского рынка. В статистике сайта были выделены «самые мужские» и «самые женские» профессии. К первым можно отнести трейдера, программиста, кладовщика, регионального и торгового представителей. А вот женскими профессиями признаны секретарь, инспектор отдела кадров, продавец-консультант, бухгалтер, менеджер по персоналу. Отследив нынешнюю статистику, можно сделать вывод, что за восемь лет ситуация на российском рынке труда не особенно изменилась. Жесткое гендерное деление труда существует в наше время.

И, судя по всему, данная проблема будет решена не скоро. Ведь как показывает практика, подавляющее число работодателей упрямо следует устаревшим и необоснованным стереотипам в отношении способности представителей того или иного пола выполнять необходимый функционал. Вот так и движемся мы по замкнутому кругу, лишая возможности как мужчин, так и женщин интегрироваться во все профессиональные сферы. Такая принципиальность руководителей, неготовность идти на компромиссы и экспериментировать серьезно сужают круг талантливых кандидатов, способных вывести бизнес на новый уровень.

Кстати, совсем недавно, в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая проходила в Сочи в начале апреля 2018 года, поднимался вопрос изменений в ограничении труда женщин.

«Очевидно, что вредные факторы действуют и на мужчин, и на женщин в производстве, но, понимая, что роль женщины в семье, в обществе, в государстве крайне велика, в том числе с точки зрения деторождения, мы должны принимать определенные преференции и защитные меры, объяснил инициативу ведомства директор Департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Валерий Корж. Правда, в процессе дискуссии речь шла скорее о добавлении в перечень запретных для женщин профессий, нежели о законодательном снятии табу.

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