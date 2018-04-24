Подписчики раскритиковали Пынзарь за волосатые ноги

Пляжное видео пришлось не по душе фолловерам.

Дарья Пынзарь недавно опять вернулась из Москвы в Аланию, и не преминула поделиться в своем микроблоге новыми пляжными фотографиями. Но на девушку обрушился шквал критики. Подписчики — о ужас — заметили в видеоролике Дарьи несколько волосков на ее стройных ножках.

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)

22 Апр 2018 в 3:00 PDT «Почему вы не следите за собой?», — тут же стали спрашивать дотошные комментаторы. Хотя на самом деле, чтобы углядеть светлый пушок на ногах, нужно очень тщательно приглядеться. Поэтому многие встали на защиту Пынзарь. «Можно подумать, все люди здесь идеальны, без волос на теле, прыщей и родинок. Зачем искать изъяны?», — написали поклонники Даши.

Между прочим, по сравнению с другими звездами, которые могут месяцами не делать эпиляцию, Пынзарь выглядит очень даже ухоженной. Ведь, к сожалению, сегодня то, что раньше воспринималось как пренебрежение личной гигиеной, превратилось в бьюти-тренд. А главными законодательницами странной моды на небритые ноги и подмышки стали голливудские знаменитости.

Актрисы, певицы, светские львицы не стесняются демонстрировать волосатые ноги и подмышки даже на красных дорожках крупных фестивалей. Более того, делают они это гордо и уверенно, нарочито выбирая открытые наряды. Например, Наталье Водяновой как-то было лень брить обе ноги перед выходом. Она надеялась, что в узком разрезе платья будет видно лишь одно бедро, но промахнулась.

Звезды, которые не бреют ноги

Наталья Водянова

Селин Дион

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