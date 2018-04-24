Микроизменения в городе. Часть II

Редакция e-Kazan.ru собрала коллекцию любопытных микроизменений в городе и делится с читателями.

Фото: e-Kazan.ru Некоторое время арка в парке Петрова, в Кировском районе, была скрыта от посторонних глазах. Ее обнесли строительными лесами и упорно реконструировали. На днях ограждения убрали. Арка стала ярче и опрятнее на вид.

Фото: e-Kazan.ru Знаменитое здание с желтой крышей, принадлежавшее университету Махариши, снесли. Участок на улице Гаврилова, на котором здание стояло десятилетиями, выкупила компания «ЮИТ». Там будут строить новый жилой комплекс. Поэтому здание университета превратилось в развалины.

Фото: kazanreporter.ru Тротуар, ведущий пешеходов вдоль Булака, закрыли забором. По всей видимости, в целях безопасности. Пешеходов защитили со всех сторон, огородив забором и от буйства водоема, и от неистовства автомобилистов.

Фото: e-Kazan.ru Таким же забором закрыли пешеходную тропу на спуске по улице Галактионова.

Фото: e-Kazan.ru У выхода из ресторана «Утка в котелке» на Дзержинского установили фигуру мальчика, гордо несущего утку в руках. За ним следуют утята. Юмор казанцы, конечно, оценили. По всей видимости, мальчик спасает бронзовую утку от повара, который подготовил котелок.

Фото: e-Kazan.ru Автобусы начали приобретать приятные черты будущего футбольного чемпионата. Некоторые из них поменяли табло с указанием остановок. Теперь они празднично оформлены: появились узнаваемые казанские достопримечательности и символ чемпионата — кубок.

Казань постоянно меняется, становится удобнее и приятнее для жизни. Присылайте собственные зарисовки на тему полезных микроизменений в городе на адрес info@e-kazan.ru с пометкой «Мои микроизменения!».

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