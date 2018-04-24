Ещё
Микроизменения в городе. Часть II
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микроизменения в городе. Часть II 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Редакция e-Kazan.ru собрала коллекцию любопытных микроизменений в городе и делится с читателями.
Фото: e-Kazan.ru  Некоторое время арка в парке Петрова, в Кировском районе, была скрыта от посторонних глазах. Ее обнесли строительными лесами и упорно реконструировали. На днях ограждения убрали. Арка стала ярче и опрятнее на вид.
Фото: e-Kazan.ru  Знаменитое здание с желтой крышей, принадлежавшее университету Махариши, снесли. Участок на улице Гаврилова, на котором здание стояло десятилетиями, выкупила компания «ЮИТ». Там будут строить новый жилой комплекс. Поэтому здание университета превратилось в развалины.
Фото: kazanreporter.ru  Тротуар, ведущий пешеходов вдоль Булака, закрыли забором. По всей видимости, в целях безопасности. Пешеходов защитили со всех сторон, огородив забором и от буйства водоема, и от неистовства автомобилистов.
Фото: e-Kazan.ru  Таким же забором закрыли пешеходную тропу на спуске по улице Галактионова.
Фото: e-Kazan.ru  У выхода из ресторана «Утка в котелке» на Дзержинского установили фигуру мальчика, гордо несущего утку в руках. За ним следуют утята. Юмор казанцы, конечно, оценили. По всей видимости, мальчик спасает бронзовую утку от повара, который подготовил котелок.
Фото: e-Kazan.ru  Автобусы начали приобретать приятные черты будущего футбольного чемпионата. Некоторые из них поменяли табло с указанием остановок. Теперь они празднично оформлены: появились узнаваемые казанские достопримечательности и символ чемпионата — кубок.
Казань постоянно меняется, становится удобнее и приятнее для жизни. Присылайте собственные зарисовки на тему полезных микроизменений в городе на адрес info@e-kazan.ru с пометкой «Мои микроизменения!».
Читайте также:
Микроизменения в городе. Апрель
Как в Казани будет работать «последняя миля»
Светящиеся птицы и цветные столбы. Каким будет бульвар на Гарифьянова
Что не так с будущим ТЦ Espace
Казанский Портал: последние новости
Владелица «Бахетле» пожаловалась Минниханову на домашних кондитеров На ограждении около парка Горького меняют плитку В Казани родители назвали сына Хантимером
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменила с братом»: 10 реальных историй про измену45
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой1
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею35
Как женщины отличают богатых мужчин от «понторезов»25
Секс-шантаж: опыт жертвы и советы экспертов1
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение