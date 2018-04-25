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Эксперты назвали самый вкусный пломбир
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Эксперты назвали самый вкусный пломбир 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Популярные марки мороженого проверили специалисты «Росконтроля». Эксперты определили самый вкусный пломбир, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Оценивали мороженое брендов «Гроспирон», «Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод/Настоящий пломбир», «Чистая линия» и «Сибхолод/Сибирское», «Наша семья/Лакомо». Организация рекомендовала мороженое «Золотой стандарт»/«Инмарко», «Чистая линия» и «48 копеек».
Лучшим по итогам исследований названо лакомство «Золотой стандарт».
Отмечается, что все проверенное мороженое имеет вкус, свойственный для пломбира, однако претензий к внешнему виду не было только к победителю. Кроме того, «Золотой стандарт» — единственное с прослойкой шоколадной глазури внутри.
В черный список занесли мороженое «Гроспирон» (в нем обнаружили бактерии группы кишечной палочки), пломбир «Сибхолод/Сибирское» (на маркировке была указана недостоверная информация о составе продукта) и мороженое «Наша семья/Лакомо» (по классификации «Росконтроля» товар не может считаться не только пломбиром, но и мороженым). Продукт марки «Русский холод» за недовес попал в список товаров с замечаниями.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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