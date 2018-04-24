Джакомо Казанова: был ли он бабником

Имя Джакомо Казановы у большинства наших современников ассоциируется с многочисленными амурными похождениями. Между тем это не совсем соответствует действительности. Прежде всего Казанова являлся одним из самых образованных и загадочных людей своего времени.

Сын актрисы и аристократа

Известно, что Казанова появился на свет 2 апреля 1725 года в Венеции. Его настоящее имя — Джакомо Джироламо. Родителями мальчика были актеры Гаэтано Джузеппе Казанова и Дзанетта Фарусси. Но по одной из версий, отцом Джакомо являлся возлюбленный его матери — венецианский патриций Микеле Гримани.

Воспитывала ребенка бабушка по матери — Марция Фарусси. Мальчик оказался способным к наукам и к шестнадцати годам уже окончил Падуанский университет, причем с двумя докторскими степенями — по богословию и праву. После этого юноша отправился в путешествие: сначала на греческий остров Корфу, а затем в Константинополь.

Мастер на все руки

Не имея особых средств, Казанова подвизался на самых разнообразных поприщах. В Британской энциклопедии о нем говорится: «Проповедник, писатель, воин, шпион и дипломат». Занимался он и математикой, историей, финансами, музыкой, служил библиотекарем у графа Вальдштейна в чешском замке Дукс и даже состоял в масонском ордене.

Джакомо объехал всю Европу. Он побывал во Франции, Голландии, Испании, Австрии, России, Швейцарии, Пруссии, Польше. При этом среди его знакомых были самые выдающиеся люди того времени — Руссо, Вольтер, Моцарт, Сен-Жермен. Он общался с монархами, министрами, кардиналами и даже папой Римским.

Из рук папы Климента XIII наш герой получил орден Золотой шпоры — за заслуги в области дипломатии. В то же время венецианские инквизиторы приговорили Казанову к пяти годам заключения в тюрьме Пьомби за то, что он якобы занимался чернокнижием. Джакомо стал первым, кто сумел оттуда сбежать, да еще вместе с заключенным из соседней камеры! [С-BLOCK]

Во Франции Казанова находился на службе у короля Людовика XV. Одной из порученных ему миссий стала тайная инспекция военно-морского флота. Он также проводил переговоры с голландскими банкирами по поручению министерства финансов . В Испании он содействовал реализации плана заселения Сьерра-Морены швейцарскими и баварскими крестьянами. Российской императрице Екатерине II предлагал провести аграрную реформу, колонизировать Поволжье и Сибирь, разводить под Саратовом шелковичных червей…

Тем не менее его главная цель — занять высокое положение при одном из европейских дворов — так и не была достигнута. Все его прожекты давали лишь временный результат, а потом приходилось искать что-то новое. Не раз Казанова пробовал организовывать собственные предприятия — но каждый раз прогорал. Правда, знать принимала его как равного. Никто и не догадывался, что «шевалье де Сенгальт» или «граф Яков Касанова де Фарусси» на самом деле был внуком венецианского башмачника.

Кстати, Казанова был довольно плодовитым автором. Помимо двенадцатитомной автобиографии «История моей жизни» его перу принадлежат фантастический роман «Икозамерон», книга «История смуты в Польше» и другие художественные произведения. Он также перевел на итальянский «Илиаду» Гомера и написал ряд математических трактатов.

Рыцарь любви

Хотя любовных похождений в жизни Казановы и впрямь было немало, его все же нельзя назвать стопроцентным донжуаном. В своих мемуарах великий авантюрист упоминает только 144 дамы, с которыми он имел связь. Правда, в одном из писем Джакомо признается, что на самом деле женщин у него было примерно в три раза больше, чем описано в автобиографии.

Ну пусть даже их было около пятисот. Если учесть, что описываемый период сексуальных похождений охватывает приблизительно сорок пять лет, то получается, что в среднем Казанова крутил за год одиннадцать романов. Число, конечно, внушительное, но не астрономическое.

Стоит добавить, что Казанова поступал с женщинами довольно благородно, всегда был щедр к ним, стараясь выполнять любые прихоти очередной возлюбленной. Он мог пожертвовать ради дамы сердца важными делами, и в любви старался не столько брать, сколько отдавать. К тому же вы не найдете в его воспоминаниях дурных отзывов ни об одной из женщин. Хотя поводы были: любовницы нередко стремились использовать Джакомо в своих интересах или даже обобрать до нитки.

Существует легенда, что женщины, которые приходят взглянуть на могилу Казановы на тихом кладбище в чешском Духцове, непременно цепляются подолом одежды за установленный там железный крест. Похоже, великий авантюрист и после смерти поддерживает свою репутацию.