Позор или гордость? Дагестанка признана самой красивой российской моделью (видео) Дагестанская девушка стала самой красивой российской моделью по версии газеты «Комсомольская правда»

У двадцатилетней Мариам Пашаевой более полумиллиона подписчиков в сети Instagram, большинство из которых иностранцы.

Как сообщает источник, лучшие модельные агентства мира хотят подписать контракт с дагестанкой.

Девушка также снялась в клипе на песню «Будильник» у популярного российского исполнителя Егора Крида.

Большинство подписчиков открыто заявляют в комментариях на странице модели о ненатуральности красавицы, в частности, претензии касаются формы носа и цвета волос девушки.

На своей малой родине деятельность девушки считают не иначе как «позором».

«Ислам запрещает корректировать внешность, данную Аллахом, если на то нет причин».

«Разве мусульманка может так одеваться?»

«Какая она Дагестанка, дагестанки должны ходить по исламу, а не так, одеваться развратно».

И это только малая часть того, что думают некоторые дагестанцы о своей соотечественнице, впрочем, самой девушке нет дела до этих отзывов и она продолжает свою работу модели.

