Mom’s day: участница шоу «Беременные» Дарья Пынзарь о воспитании детей, тайм-менеджменте и услугах няни

Досье: Дарья Пынзарь , фотомодель, экс-участница телепроекта «Дом-2». Родилась 6 января 1986 года. В 2007 году Дарья пришла на телепроект «Дом-2». В 2011 году родила первенца Артема, а в 2016 — Давида. В 2012 году Дарья с супругом открыли свой бутик одежды. Во время второй беременности Даша приняла участие в шоу «Беременные» на «Dомашнем», а в новом сезоне 2018 года ее пригласили на съёмки вновь, — на этот раз в качестве опытной мамы. Участницы шоу «Беременные» Дарья Пынзарь и Айза Анохина О тайм-менеджменте

Конечно, с появление детей распорядок дня молодой мамы меняется. Но мне удается все успевать — проводить время с детьми и мужем, заниматься собой и рабочими вопросами, потому что я всегда следую правилу — делать в день только 3 дела. Среди всех своих планов выбираю самые важные и занимаюсь только ими.

Могу дать совет всем молодым мамам: лучше делать «меньше, да лучше». Если хвататься за всё сразу, можно вообще ничего не успеть.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1760765259938932388_544300908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); О появлении второго ребенка Воспитание второго ребёнка дается проще, чем первый опыт материнства — пригождается полученный опыт. Но иногда все же возникают проблемы: дети ревнуют друг к другу или ссорятся из-за игрушек. Проще всего улаживать детские конфликты, вовлекая их в совместные игры. Игры, кстати, — прекрасный и чуть ли не единственный способ обучать и воспитывать таких маленьких детей. Я не имею ничего против гаджетов — в них много полезных и информативных игр. Но это не основа, а лишь дополнение. А вообще родителям надо в первую очередь воспитывать себя, чтобы быть достойным примером. Одна из наших любимых игр — «Словодел». Там нужно составлять слова из букв. Мой старший сын и играет, и незаметно для себя учится. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1657238041452036863_544300908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.11875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.11875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Об образовательной литературе и лекциях

Я не из тех, кто в вопросах материнства полагается только на интуицию. С удовольствием и интересом читаю образовательную литературу, смотрю интернет-лекции. Сейчас, например, собираю информацию про прививки — младшему как раз пора их делать. Но я все же предпочитаю не просто читать форумы — там слишком много противоречивой информации — а экспертные мнения.

В Интернете сейчас много доступной информации, но это не всегда плюс. Можно целый день что-то искать, так и не поняв, что лучше для твоих детей и для тебя как для мамы.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1563008931872114514_544300908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); О гигиенических привычках и режиме дня У нас были проблемы и с гигиеной, и с распорядком дня. Старший сын отказывался чистить зубы, потому что ему не нравился вкус пасты. Но мы подошли к этому вопросу творчески — пошли в магазин и разрешили ему самому выбрать пасту и зубную щетку с супергероями, после этого сложностей не возникало. А второй сын сразу стал самостоятельно чистить зубы, повторяя за старшим братом. Но пока без пасты, конечно.

Приучить детей к распорядку дня нам удалось на собственном примере. Раньше мы ложились все вместе, делая вид, что спим, а когда дети зысыпали, продолжали занимались своими делами. А сейчас и сами влились в новый режим — ложимся все вместе в 10 часов вечера.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1580641601330359184_544300908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Об услугах няни

У Артема не было няни до 4 лет — сын почти все время был с нами. Но потом мы обнаружили, что вместо того чтобы играть во дворе, развиваться и узнавать что-то новое, он ездит с нами в машине по пробкам на работу. Я поняла, что няня — наш единственный выход.

Кончено, хорошо, когда с детьми могут посидеть бабушки и дедушки, но к сожалению, это не наш вариант. Поэтому мы прибегаем к услугам няни, и я не против. Знаю, что в моё отсутствие сыновья под надёжным присмотром.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1754417073553120144_544300908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); *Все фотографии предоставлены пресс-службой телеканала «Dомашний»