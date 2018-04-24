5 влиятельных парфюмерных династий, которые надо знать

Герлен

Конечно же, самая прославленная парфюмерная династия — французская семья Герлен. Эта династия — старейшая в «ароматном» мире и даже немного схожа по своему устройству с монархией. В королевстве Дома Guerlain должность генерального директора переходила по наследству от отца к сыну и внуку вплоть до 1994 года, когда все же было принято решение передать контрольный пакет компании LVMH.

Первооткрывателем парфюмерного дела в семье был Пьер-Франсуа-Паскаль в конце 18 века. Он говорил: «Слава быстротечна, вечна лишь репутация». В 1853 году первый «нос» Герлен создал одеколон Impériale супруге Наполеона III и стал поставщиком Двора, чем навсегда застолбил себе имя в мировой парфюмерной истории.

Затем был старший сын Прера-Франсуа-Паскаля Эме. Он одним из первых ввел в производство синтетическое сырье и в 1889 году создал знаменитые Jicky, которые выпускают до сих пор.

Наследовал дело Эме племянник Жак. Он создал легендарные Mitsouko и Shalimar и Vol de Nuit. После него за дело принялся Жан-Поль Герлен и выпустил Samsara, мужские Vetiver и Habit Rouge.

После продажи акций Дома концерну LVMH, Жан-Пьер служил семейному делу до 2002 года. Сегодня же надежда на возрождение семейных традиций легла на внука Жан-Пьера — Поля Герлена, он пошел по стопам деда и учится в парфюмерной школе.

В 1994-м председатель наблюдательного совета Guerlain Жан-Пьер Герлен продал акции концерну LVMH. А Жан-Поль прослужил в бывшем собственном доме до 2002 года и преемника не оставил. Но династия не прервалась. Есть надежда на внука Поля Герлена — он сейчас учится в парфюмерной школе.

Робер

Три поколения парфюмеров прославили эту семью. Первым был Анри Робер, который творил в самую горячую эпоху парфюмерного расцвета. Он постигал азы ароматного мастерства на известной грасской фабрике Chiris (кстати, в ней также начинали легенды — Франсуа Коти и автор Chanel №5 Эрнест Бо).

Анри создали такие шедевры, как Chanel Pour Monsieur, Chanel № 19 и Cristalle Eau de Toilette.

Имя его племянника Ги Робера известно более широко. Гениальный творец успел поработать на шесть парфюмерных домов, увлекался джазом и кулинарией, обучил и вывел в люди многих молодых парфюмеров, написал книгу Les Sens du Parfum, которую растащили на цитаты. «Духи должны прежде всего хорошо пахнуть» — простая, но не для всех очевидная мысль Ги Робера прекрасно описывает его работы: Madame Rochas, Calèche Hermès, Dioressence, Amouage Gold.

Позже, с сыном Франсуа Ги Робер решил возродить исторический бренд Les Parfums de Rosine. Дело пришлось заканчивать Франсуа, и он отлично справился! Именно ему принадлежит крылатая фраза «Духи — это ваш автограф».

Польж

Для любого человека, мало-мальски разбирающегося в духах, фамилия Польж — синоним классической парфюмерии. После Анри Робера в Дом Chanel пришел молодой Жак Польж. Мало кто верил, что юное дарование сравнится с легендарным и уже на тот момент маститым Робером. Однако, Польж всех удивил. Он прослужил в доме Chanel более тридцати лет, за которые прославил и Дом, и свое собственное имя. Его авторству принадлежат такие шедевры, как Chanel Coco, Egoiste, Allure, Coco Mademoiselle и Coco Noir.

В 2013 году Жак решил уйти на покой и передал свой пост сыну Оливье. До этого Оливье уже зарекомендовал себя как первоклассный мастер. Судите сами, список его творений впечатляет: Dior Homme, Viktor & Rolf Flowerbomb, Thierry Mugler Alien, Balenciaga Paris и La Vie Est Belle, Lancôme.

На сегодняшний день в Chanel Оливье уже создал весьма коммерчески успешные ароматы: Chanel Misia в линейке Exclusifs, а также Chanel Chance Eau Vive.

Роос

К более молодой семейной династии принадлежат женщины-парфюмеры. Хотя женщины взялись за дело совсем недавно — всего-то в прошлом веке — можно уже смело говорить о наследии.

Имя Шанталь Роос считается одним из самых знаменитых в современной парфюмерии. Ее карьере более сорока лет, и за этот немалый срок Роос участвовала в создании ароматов, ставших настоящими легендами.

[news_photo_15]

В 1976 году ее карьера стремительно стартовала с должности «носа» в Доме Yves Saint Laurent, тут молодой парфюмер Шанталь не только создавала парфюмерную композицию, но и участвовала в разработке дизайна флаконов и даже концепциях рекламных кампаний. Так мир увидел ставшие легендарными Opium, Kouros, Paris и Jazz. После долгой и успешной карьеры в Париже Шанталь в 1992 году переезжает в Японию, для работы с Issey Miyake — тут Роос создает L’Eau d’Issey. После были еще Classique от Jean Paul Gaultier, Le Male и еще много громких имен.

[news_photo_11]

В 2014 году пришла пора для Шанталь уйти в свободное плавание и она выпускает на рынок собственный бренд селективной парфюмерии Dear Rose. Тут уже речь идет о преемственности. Сегодня Шанталь постепенно отходит от дел, передавая бразды правления семейным делом дочери Александре, молодому «носу» Dear Rose.

[news_photo_12]

Гуталь

Анник Гуталь начала заниматься парфюмерией уже в зрелом возрасте, до этого заработав огромное количество музыкальных наград, родив дочь и найдя семейное счастье. Может быть производство косметики, а затем и парфюмерии было как раз и выражением свободы и счастья состоявшейся по всем пунктам женщины.

[news_photo_14]

Перед тем, как в 1980 году основать свою парфюмерную компанию, Анник долгих семь лет изучала и запоминала многие запахи, ингредиенты. Уже в период обучения Гуталь создает несколько невероятных и инересных композиций, которые впоследствии стали любимыми поклонниками марки. Это Folavril, Passion и Eau d’Hadrien. Кстати, именно на вырученные с продажи деньги Анник удалось открыть первый собственный парфюмерный салон.

[news_photo_13]

Ароматы и дизайн флаконов Annick Goutal ни с чем не перепутаешь — они особенные, необычные, таких больше совершенно точно не существует. К сожалению, Анник рано ушла из жизни, но ее дело удалось продолжить ее дочери Камилле.

Камилла Гуталь рассказывает, что Анник всегда учила дочь мечтать и в то же время быть реалисткой, доверять своим ощущениям, верить в себя. «Мысли обязательно реализуются» — говорила Анник Гуталь.