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Дочки российских звезд уже затмившие родителей
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Дочки российских звезд уже затмившие родителей 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
В век развития социальных сетей знаменитостям уже не утаить своих чад от общественности. Стоит только чьей-нибудь звездной дочке появиться на светском мероприятии или завести аккаунт в Инстаграм, как фанаты пускаются в обсуждения и сравнения, а число подписчиков начинает расти в геометрической прогрессии. Вот и получается, что дети звезд затмевают своей популярностью родительскую. Особенно если они очень красивы.
Мелания Кондрахина
16-летняя дочка телеведущей Тины Канделаки тоже предпочитает заниматься музыкой. Она профессионально играет на фортепиано и занимается с преподавателем по вокалу. А в промежутках затмевает всех на светских тусовках, куда пока ходит с мамой.
Стефания Маликова
У этой юной красотки уже почти 500 тысяч подписчиков в Инстаграм и захватывающая светская жизнь. Все обсуждают ее роман с сыном миллиардера Леонидом Груздевым, хотя ей всего лишь 16 лет. Как и ее папа Дмитрий Маликов, Стеша любит быть в центре внимания.
София Меладзе
Дочка Валерия Меладзе, первокурсница МГИМО, не раз становилась героиней светской хроники. То о разводе родителей рассказывать приходится, то предъявлять нового бойфренда. Между тем армия ее поклонников не устает отвешивать комплименты и интересоваться ее личной жизнью.
Ульяна Добровская
15-летняя дочь Ренаты Литвиновой вовсю делает карьеру в киноиндустрии. Она снимается в маминых фильмах, различных короткометражках и клипах. Регулярно появляясь на фото в Инстаграме своей мамы, она скоро станет более знаменитой, чем Рената.
Сарина Турецкая
20-летняя дочь музыканта и основателя одноименного хора Михаила Турецкого рано вышла замуж, но не оставила светские вечеринки, где всегда любила появляться. Девушка шутит, что стала получать больше букетов цветов, чем ее папа после концерта.
Александра Стриженова
Дочь телеведущих Екатерины и Александра Стриженовых в свои 17 может по праву называться светской львицей. Да ей и не удалось бы этого избежать — знаменитые родители, дед — известный актер. Но девушку не тяготит такая жизнь, напротив, она наслаждается возможностями.
Виола Сюткина
Дочь певца Валерия Сюткина большую часть своей жизни проводит в Европе, где получает образование. Она собирается стать театральным режиссером и уже пишет любовные романы. В ее Инстаграм-аккаунте ее в этих начинаниях поддерживают.
Марианна Газманова
Дочке Олега Газманова всего 13 лет, а она уже выглядит вполне взрослой состоявшейся красавицей. 65-летний отец гордится своей девочкой и часто рассказывает о ее успехах — она танцует в «Тодес» и учится в школе с театральным уклоном.
Устинья Малинина
16-летняя дочь Александра Малинина пошла по стопам отца и решила стать певицей. Он даже помог ей записать дебютный альбом, песни к которому девушка сочинила сама. Это уже второй ребенок Александра, который начал певческую карьеру. Возможно, кто-то помнит старшего сына Никиту Малинина, участника «Фабрики звезд».
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