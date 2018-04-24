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Оксана Федорова обнародовала фото с младенцем
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Оксана Федорова обнародовала фото с младенцем 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Оксана Федорова выложила фотографию, на которой запечатлена с новорожденным ребенком. По признанию телеведущей, только благодаря выдержке она смогла исполнить свою непростую миссию.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Оксана Федорова поделилась с многочисленными подписчиками воспоминаниями о тех временах, когда она с гордостью носила титул «Мисс Вселенная». Тогда она отправилась в Кению, где увидела тяжелую, неблагополучную жизнь местных жителей.
Популярная телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младенцем. «Нас была большая группа из 15 человек, и на второй день многие журналисты просто не вышли и не смогли продолжить эту миссию. Мы ходили в трудные районы, где нет ни газа, ни света, ни канализации. Было невероятно тяжело, но я понимала, что мне нужно собраться, и, что если я сяду и начну рыдать, то наша миссия просто провалится. Я держалась, как могла, но по возвращению очень тяжело и долго отходила», — рассказала Федорова.
Далее Оксана развила мысль. «Очень больно осознавать, как неравномерно блага распределены на нашей планете. Конечно, весь мир изменить невозможно, но даже если есть возможность помочь одному ребенку — это уже огромный результат. Осознание этого дарит невероятные эмоции». — призналась телеведущая.
Многочисленные подписчики отреагировали на рассказ. Они поблагодарили Оксану Федорову за помощь, неравнодушие, заботу. «Добрая наша Оксаночка!❤️😘😍Вы умничка, спасибо за то, что у нас есть такие добрые люди, как вы! Горжусь вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Оксана, храни Вас Господь и даруй сил на благие дела!Вы пример для многих девушек и в особенности для меня», «Оксана, вы настоящая и душевная! Очень жаль, что не все люди рассуждают так же как вы☹️тогда на земле было бы меньше голодающих и несчастных детей! Ведь не зря говорят, чтобы сделать доброе дело не обязательно иметь много денег, должно быть доброе сердце! Как же хочется чтобы на земле был мир и никто не страдал! Ужасно видеть по телевизору страдающих детей и то как великие державы уничтожают ни в чем неповинных людей, культуры, целые народы, только ради забавы и влияния! Скоро мы сможем видеть животных только в зоопарках, потому что люди сделают все, чтобы уничтожить природу и превратить землю в серую и унылую пустыню! ☹️» — высказались пользователи Сети.
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