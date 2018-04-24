«Облекитесь в любовь…»

Как часто, приходя в храм по зову сердца, начинающие приобщаться к вере останавливаются у дверей при столкновении с неизвестным им миром, не понимая, что делать дальше, как себя вести

Мы публикуем подборку наиболее часто задаваемые священникам вопросов.

— Как часто следует посещать храм?

— В четвёртой заповеди говорится, что шесть дней человек должен работать, а седьмой день посвящать Господу Богу. Поэтому каждый христианин должен посещать храм в воскресные дни, включая всенощное бдение накануне (в субботу вечером), и, по возможности, в дни церковных праздников. Можно приходить в храм и в любое другое время — помолиться, поставить свечи перед иконами, подать заранее записки на Литургию, побеседовать со священником.

— Почему женщинам нельзя входить в храм в брюках?

— Потому что брюки — это мужская одежда, а Бог запретил людям надевать одежду, не соответствующую их полу. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие».

— Как надо себя вести при каждении храма?

— Когда священнослужитель совершает каждение храма, надо посторониться, чтобы не мешать ему, и при каждении народа слегка наклонить голову. При этом не надо поворачиваться спиной к алтарю. Надо лишь слегка развернуться. Креститься в это время не следует.

— Что означают поклоны?

— Поклоны — символическое действие, служащее выражением чувства благоговения перед Богом. Коленопреклонение и восстание символизирует падение человека через грех и восстание его по человеколюбию Господа.

Сознавая свою греховность и недостоинство перед Богом, в знак смирения молитву сопровождают поклонами.

— За кого нельзя подавать записки?

— Записки в храме нельзя подавать за тех, кто не является членом Православной Церкви : за некрещёных, инославных (католиков, протестантов, армян), иноверцев (мусульман, иудеев, буддистов и пр.), а также за самоубийц (если нет архиерейского благословения на их отпевание и церковное поминовение), за убеждённых атеистов и богоборцев, даже если они были крещены.

— Как происходит поминовение по запискам на проскомидии?

— Во время проскомидии — приготовительной части Литургии («проскомидия» — по-гречески «приготовление») за тех людей, имена которых написаны в записках, священник вынимает частицы из просфор и в конце Литургии опускает эти частицы в Святую Чашу, в которой находятся Тело и Кровь Христовы, с молитвой: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих». Совершением этого священнодействия душам поминаемых по запискам людей подаётся благодать Святого Духа.

— Что такое «заказная обедня»?

— Обедней в народе называют Литургию. Заказной обедней называют поминовение по запискам во время Литургии. Такие записки прочитываются на проскомидии, на ектении (поминовении во всеуслышание, которое обычно совершает диакон) и на молебне (или панихиде).

— Как правильно прикладываться к иконам?

— К иконам следует подходить не спеша, мысленно произнося молитву. Следует дважды перекреститься с поясным поклоном, затем приложиться к иконе в знак любви и почитания изображённого на ней. После этого в третий раз перекреститься, поклониться и отойти. У изображённого на иконе Спасителя следует целовать ноги, благословляющую десницу (правую руку), край одежды. У Божией Матери и святых — руку или край одежды, а нерукотворный образ Спасителя и главу Иоанна Крестителя — во власы.

— В какие дни можно зажигать дома лампадку перед иконами?

— Лампадку можно зажигать по праздникам и во время домашней молитвы. Можно её вообще не гасить.

— Что означают церковные свечи? Зачем их ставят в храме?

— Свеча — это символ молитвенного горения перед Господом, Его Пречистой Матерью, перед святыми угодниками Божиими. Это знак добровольной жертвы Богу и Его храму и символ причастности человека к Божественному свету.

Горящая свеча — это видимый знак, который выражает горячую любовь, благоволение к тому, кому ставится свеча. И если нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого значения, жертва напрасна. Поэтому ставить свечу формально, с холодным сердцем, нельзя. Внешнее действие должно сопровождаться молитвой — хотя бы самой простой, своими словами.

— Какому святому лучше поставить свечу при семейном разладе, когда муж хочет уйти из семьи?

— О семейном благополучии молятся Божией Матери, святым Гурию, Самону и Авиву, святой блаженной Ксении Петербургской. Также полезно вспомнить и осознать свою вину по отношению к мужу, испросить прощения, попытаться примириться. Во всех семейных нестроениях обычно бывают виноваты обе стороны, но кто-то должен сделать первый шаг к примирению. Апостол Павел советует: «Облекитесь… в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства».

Подготовлено по материалам сайта: https://azbyka.ru/