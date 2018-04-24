Харассмент на работе. Что делать, если начальник пристаёт?

В феврале этого года три журналистки обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Общественность Новосибирска возмутилась этими событиями и встала на защиту девушек.

Тем временем, по данным одного из крупнейших сайтов в России по поиску работы, только 8% россиян жалуются на сексуальные домогательства на работе. При этом ещё 6% отказываются обсуждать эту тему. Не значит ли это, что на самом деле масштабы проблемы шире?

Как себя вести?

Наверное, многие жительницы Новосибирска хоть раз в жизни сталкивались с приставаниями, в том числе и на работе. Нередко женщины, оказавшись в подобном положении, попросту не знают, как вести себя в сложившейся ситуации и у кого попросить помощи.

«После вуза я пошла работать в музей, — вспоминает менеджер из Новосибирска Надежда Кропоткина. — Однажды на экскурсию туда прибыла делегация туристов, которую сопровождали сотрудники одной из мелких фирм города. Один из них после беседы со мной сказал, что я очень хороший оратор и что на их предприятие как раз требуется специалист по связям с общественностью и я подхожу на эту кандидатуру. Я с радостью приняла предложение — обещали хорошие условия и оплату труда. Собеседование прошло успешно, я приступила к своим новым служебным обязанностям, и тут начался кошмар».

Благодетель начал буквально вылавливать девушку по коридорам фирмы и предлагать то посиделки в ресторане, то поездку к нему домой. Получив отказ, мужчина не успокоился, а принялся буквально травить свою жертву.

«Сергей звонил мне по вечерам и оскорблял, — вспоминает с ужасом Надя. — Грозился, что добьётся моего увольнения, и требовал деньги за то, что поспособствовал моему трудоустройству. Разговоры с руководством не помогали — там у руля были женщины, которые сами-то не могли справиться с бурным характером своего сотрудника. Мужа или парня у меня на тот момент ещё не было, и я уже подумывала об увольнении. Но мама заметила, что я больше не хожу на работу с удовольствием, и рассказала всё моему дяде. Только когда он обстоятельно поговорил с отвергнутым поклонником по телефону, тот от меня отстал».

Ещё сложнее ситуация, когда повышенного внимания к себе требует непосредственный руководитель. Некоторые представительницы слабого пола признаются, что в таком положении чувствуют себя безвольной куклой.

«На прошлой работе долгое время меня настойчиво приглашал сходить вместе в ресторан мой непосредственный руководитель, — рассказала ещё одна жительница мегаполиса Елена Панова . — Я не знала, как себя вести: начальнику было страшно отказать, но и принимать такое предложение я не собиралась. В итоге настроилась отказать шефу в совместном времяпрепровождении и уволиться, но он, к счастью, как-то всё это в итоге свёл к шутке и перестал предлагать мне совместные посиделки».

Некоторые мужчины не пристают к понравившимся сотрудницам в открытую, но порой даже скромные знаки внимания могут отравлять женщине жизнь.

«Начальник соседнего отдела вдруг начал за мной ухаживать, — вспоминает жительница Новосибирска Алевтина Валиева. — Я на тот момент уже была давно замужем, но его это не останавливало. То подойдёт и возьмёт за руку, то встанет посреди прохода и декламирует стихи. Не знала, как себя вести в такой ситуации — и грубить человеку не хотелось, и терпеть эти приставания не было сил. Хочется спросить у таких мужчин: почему вы убеждены, что всем женщинам льстят ваши приставания?»

Восемь девок — один я Тем временем сами мужчины неоднозначно реагируют на подобные обвинения. Некоторые считают, что именно женщины виноваты в том, что коллеги сильного пола к ним пристают.

«Женщины жалуются на то, что их домогаются, — рассуждает новосибирец Константин Андронов. — Но ведь они сами нередко нас провоцируют. Зачем, например, надевать мини-юбку и блузку с глубоким вырезом, если твоя работа связана с общением, а вокруг тебя в офисе трудятся толпы мужчин? У меня на это только один ответ: чтобы привлечь внимание и заявить о себе. Адекватный мужчина, конечно, справится со своими мыслями и будет реагировать на такие выходки спокойно. А если не совсем адекватный, такая сотрудница спровоцирует его на какие-то мысли и даже поступки, и это неудивительно».

Кроме того, оказалось, что нередко и мужчины чувствуют себя неловко в женском коллективе из-за нездорового к ним внимания. Причём эта проблема беспокоит даже суровых сибиряков.

«Я работал в небольшой компании, где трудились только женщины, — вспоминает водитель Алексей Степанов . — В обычные служебные будни мне даже нравилось работать в женском коллективе. Но когда дело дошло до первого корпоратива, я испугался. Девчонки расслабились от шампанского, и началось… Каждая норовила отпустить в мой адрес пошлую шуточку, погладить по руке, пригласить меня на танец или положить на меня захмелевшую голову. Я, конечно, всё стерпел, но человек я женатый. Поэтому просто перестал ходить на офисные посиделки».

Домогательства на работе или учёбе — это тема, о которой не принято говорить в открытую. Но пока подобные проблемы в обществе будут замалчивать, россияне так и не научатся соблюдать этику и уважать личное пространство своих коллег.

Проблему раздули?

— Считаю, что на самом деле проблемы сексуального домогательства в России не существует. Это понятие выдумано извращёнными феминистками на Западе для укрепления своей власти и возможностей.

На самом деле понятие «харассмент» более широкое и обозначает не только сексуальные домогательства, но и дискриминацию по любому признаку с использованием власти. Но в России харассмент ограничен сексуальными домогательствами, и лоббисты стараются бездумно копировать всё самое худшее, что есть на Западе. Так называемый харассмент вытекает из абсолютно нормального факта, что женщины привлекательны для мужчин, а мужчины — для женщин. Все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Более того, харассмент приятен для некоторых людей и даже помогает им строить более успешную карьеру. Я имею в виду знаки внимания, ухаживания, выражения симпатии.

В США, чтобы получить тюремный срок или огромный штраф, мужчине достаточно заинтересованно посмотреть на незнакомую женщину. Комплимент сотруднице на работе грозит увольнением и испорченной репутацией. Из-за этого мужчины там становятся запуганными и не спешат строить отношения с представительницами прекрасного пола.

Если рассуждать более широко, западная корпоративная культура — это сущий ад для простого работника. Из человека вытягивают все силы, господствует система тотальной слежки и стукачества. И борьба с харассментом — часть этой бездушной системы. Конечно, если к женщине пристают с шантажом и угрозами, это совсем другое дело. Но для решения таких ситуаций у нас есть Уголовный кодекс.

Не стоит замалчивать проблему!

Адвокат Адвокатской палаты НСО Ольга Буковская:

— В РФ государство гарантирует личную неприкосновенность каждого гражданина. При этом только серьёзные домогательства в нашей стране уголовно наказуемы, а термина «харассмент» (приставание) на законодательном уровне нет.

Чтобы не стать жертвой домогательств, не стоит замалчивать проблему. Необходимо твёрдо сказать, что такое поведение недопустимо. Если ситуация не изменится, нужно пожаловаться руководителю. При этом нужно иметь подтверждающие материалы (видео— или аудиозаписи). Также не помешает предупредить обидчика, что домогательства не останутся безнаказанными.

Важно на работе придерживаться в общении делового стиля, соблюдать дресс-код. Это создаёт границы дозволенного поведения.

Зачем преувеличивать?

— Флирт на работе редко переходит в «экстремальную» форму давления на подчинённых. Проблема сексуальных домогательств на работе иногда преувеличивается обществом. Женщины, которые приходят ко мне на приём как к сенатору, порой о таких случаях рассказывают, но, как правило, говорят об этом как об особенности мужского менталитета, не испытывая при этом особенного дискомфорта. Кроме того, надо знать менталитет российских женщин. Они не побоятся сами дать отпор, если сочтут, что их права кто-то нарушает.

В таком вопросе нельзя пороть горячку, иначе каждый флирт будет заканчиваться иском в суд.

Дамы — против

В январе этого года в США женщины основали движение по борьбе с харассментом. Порядка 300 представительниц слабого пола, которые заняты в кино— и телеиндустрии, а также в американских театрах, работают над улучшением законов и контрактов сотрудников. Активистки будут добиваться изменения корпоративной политики. Жертв будут подковывать юридически, чтобы те могли легко привлекать нарушителей к ответственности.