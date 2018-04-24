Кадыров назвал ЗАГС первым шагом на пути разрушения семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал регистрацию брака в ЗАГСе «первым шагом, сделанным законом» на пути разрушения семьи. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

"Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы, когда они разведутся, растаскивали имущество. ЗАГС — это первый шаг, сделанный законом для того, чтобы разрушить семью", — сказал Кадыров.

Вместе с этим, он отметил, что не планирует поднимать вопрос о разрешении многоженства на законодательном уровне.

"Кто вообще будет обсуждать это законодательно? Мы в светском государстве живем. Кто просит, чтобы это внесли в Госдуму , или чтобы они принимали закон — никто не говорит. Но если любишь, женись. И если есть возможность, содержи семью", — отметил Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что «Всевышним дано разрешение иметь четыре жены».

Ранее Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель.