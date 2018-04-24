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Кадыров: в Чечне не обсуждается законодательное разрешение многоженства
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Кадыров: в Чечне не обсуждается законодательное разрешение многоженства 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что в республике готовятся законодательные инициативы для введения института многоженства. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
"Нет, я такого не говорил, — возразил Кадыров на вопрос корреспондента о планах по введению в республике многоженства. — Для мусульманина не я должен давать разрешение. Всевышним дано разрешение иметь четыре жены".
"На законодательном уровне это не обсуждается, но если любишь — женись и содержи, — добавил глава республики. — Мы же не говорим, чтобы всех четырех жен он (муж) взял в ЗАГС и зарегистрировал. Назови ее как хочешь, но по нашей религии она законная жена. А ЗАГС это первый шаг, сделанный законом, для того чтобы разрушить семью".
По его словам, ЗАГС придуман «для коварных целей» и является первым показателем того, что между мужчиной и женщиной нет доверия.
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