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Альбина Джанабаева показала, как выглядела в 13 лет
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Альбина Джанабаева показала, как выглядела в 13 лет 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева решила поделиться с поклонниками архивным фото. На черно-белом снимке можно увидеть звезду еще подростком. Певица отметила, что с детства увлекалась пением и вокалом.
Школьные годы чудесные! Школьный ВИА после выступления, на фото почти #виагра. Мне 13😇,
подписала кадр Альбина Джанабаева.
Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 23 Апр 2018 в 9:02 PDT  Поклонники артистки на снимок отреагировали по-разному. Так, одни начали выяснять, почему на фото не видно бровей Альбины, а другие заметили, что уже в детстве она была красавицей. «Очаровательная», «Супер», «Какая милая девочка 😁», «Ой, какая нежная, милая💐», «Никак не изменилась! Хорошенькая🌸», — можно прочесть в комментариях. С тех пор, конечно, «милая девочка» успела стать звездой и покорить сердца многих поклонников. Более того, она уже устроила свою семейную жизнь. Напомним, Альбина Джанабаева растит двоих сыновей: в 2004 году на свет появился ее старший сын Константин, в 2014 году родился маленький Лука. Отец обоих мальчиков — известный певец Валерией Меладзе. Звезды официально оформили отношения в 2014 году, после развода артиста с экс-супругой Ириной (на ней исполнитель был женат с 1989 года, в браке родились трое детей: дочь Инга (1991), дочь Софья (1999) и дочь Арина (2002)). Публикация от Сказкадариум✨ (@skazkadarium) 4 Апр 2018 в 2:37 PDT  Кстати, недавно певица откровенно рассказала о своем непростом детстве в многодетной семье. Она призналась, что ей пришлось рано повзрослеть. Фото: Instagram / @albinadzhanabaeva
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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