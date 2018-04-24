Прочь от гнилого места: певец Данко спас женщину от проклятия

Многие верят в существование другого мира — он невидим, но существует рядом с нами и влияет на нашу жизнь. Елене Могилевской 56 лет, она родом из Саратовской области, а сейчас работает в подмосковном санатории медицинским работником. «С молодости личная жизнь не клеится, в работе дела идут плохо», — со слезами на глазах рассказывает женщина.

Она подозревает, что в ее роду «идет отработка» по женской линии. Ее бабушка осталась одна с детьми, мать повторила ее судьбу, а потом и сама Елена. У нее было два брака, но в результате женщина одинока. Первый супруг Елены фактически жил на две семьи. Со вторым женщина прожила 17 лет, но подала на развод из-за пристрастия мужа к алкоголю. Обе дочери Елены тоже замужем во второй раз. Женщина опасается, что у дочерей семейное счастье тоже не сложится.

Елена подозревает, что источник всех бед — родовой дом в Саратовской области. Оказывается, когда-то на этом месте было кладбище. Ведущий программы «Другой мир» на телеканале «МИР» , певец Александр Данко взялся помочь женщине. Он уверен, что эксперты справятся с проблемой Елены.

«Нам всегда интересны ситуации, которые происходят в нашей личной жизни. Пусть они для кого-то и не грандиозное, но они имеют огромное значение и максимальную важность для нас. Я специально выбрал письмо женщины, которая живет обычной человеческой жизнью и имеет обычные проблемы. Мы все одинаково нуждаемся в поддержке», — отметил певец.

Экстрасенс Марианна Абравитова владеет различными техниками, в том числе читает карты таро, которые являются ключом к информационным полям. Прежде всего, специалист настраивается на человека, пытается понять, кто перед ним, чем он живет. Раскладывая карты, Марианна «увидела» энергетическое поле не только Елены, но и целой группы женщин, которые пришли через нее в этот мир.

«В этой женской цепочке очень много пустоты, много трагедий и проблем», — говорит экстрасенс. «Вся родовая цепочка поломана, исковеркана. Вы проживаете не свою жизнь. Жизнь, которую вам положено прожить, не имеет к вашей реальной жизни никакого отношения. У вас поражены все сферы жизни. В колоде 80 карт, из них две пустые — они выпадают очень редко, но они выпали вам обе с двух сторон. То есть все окутано пустотой», — поясняет эксперт.

На первый взгляд, никакой трагедии в происходящем с Еленой нет, многим знакома ее ситуация, но негатив накапливается и отравляет жизнь. «Люди, которые пришли в жизнь через вас, несут все это с усугублением», — предупредила Марианна. Карты ей показали, что какая-то женщина в роду Елены сделала что-то очень плохое, вероятно, убила своих детей.

«Кто-то в вашем роду очень натоптал, и теперь вы все за это отвечаете. Главное, у вас есть какая-то родовая площадка — дом или участок — которая является генератором этой грязной энергии», — рассказала Марианна.

Экстрасенс посоветовала расправиться с этим домом. «Пока он стоит, вам будет очень тяжело», — предупредила эксперт.

«Гнилое место, это точно», — заключил Александр Данко. «Настал момент истины. Сейчас будут проводиться очень серьезные вещи», — предупредил Елену ведущий перед началом ритуала. При этом экстрасенс дала понять, что присутствие Данко при магических действиях нежелательно.

Позже Данко поделился своим мнением о работе Марианны.

«Она обладает уникальным даром. У нее очень старые и честные карты. К тому же она просто очень красивая женщина с проницательным взглядом и приятным голосом. Ожидаю, что результат ее работы с Еленой тоже будет красивым», — отметил певец.

Что именно сделала экстрасенс, помог ли проведенный ею ритуал Елене «родиться» заново, и что сделала для женщины еще один эксперт «Другого мира» целительница Лариса Коваль — узнаете в программе «Другой мир» на телеканале «МИР».

Если вам тоже нужна помощь экстрасенсов, пишите на электронный адрес drugoymir@mirtv.ru ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ