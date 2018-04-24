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Фотографии, сделанные в нужный момент
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Фотографии, сделанные в нужный момент 

Карельские вести 1 час назад
Каждый день делается множество однообразных и ничем особо не примечательных снимков. Но иногда удается поймать уникальный момент, который заставит гордиться полученной фотографией. Эти снимки как раз и той серии. Собака в мыльном пузыре
Превращение
Плывущий среди облаков
Девушка из огня
Подставка для Луны
Пес-олень
Совпадение
Потрясающе!
Жених-сова
У этого парня сильно длинная рука
Кажется, будто кот прозрачный
Прямо в небо
Ам!
Дракон
Лягушка решила сделать шаг первой
Самые милые очки
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Карельские вести: последние новости
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