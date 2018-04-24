Фотографии, сделанные в нужный момент

Каждый день делается множество однообразных и ничем особо не примечательных снимков. Но иногда удается поймать уникальный момент, который заставит гордиться полученной фотографией. Эти снимки как раз и той серии. Собака в мыльном пузыре

Превращение

Плывущий среди облаков

Девушка из огня

Подставка для Луны

Пес-олень

Совпадение

Потрясающе!

Жених-сова

У этого парня сильно длинная рука

Кажется, будто кот прозрачный

Прямо в небо

Ам!

Дракон

Лягушка решила сделать шаг первой

Самые милые очки

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