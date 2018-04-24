Девушка отрезала мужчине пенис садовыми ножницами

26-летняя девушка отрезала своему 40-летнему бойфренду половой член садовыми ножницами после того, как он позволил своим друзьям посмотреть «горячее» домашнее видео. Эта жуткая история имела место в аргентинском городе Кордоба. Жительница Аргентины Бренда Бараттини обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений своему бойфренду Серхио Фернандесу, которому она отрезала половой член садовыми ножницами. Это произошло после того, когда девушка узнала, что их домашнее видео эротического содержания посмотрели друзья Серхио. Нападение произошло в тот момент, когда мужчина спал, он проснулся от резкой боли, вскочил на ноги, бросился к ванне и залил кровью весь дом. В больнице выяснилось, что Бренда отсекла своему игривому бойфренду 90% мужского достоинства. И вот теперь она дала интервью из тюремной камеры, в котором подробно объяснила мотивы.

"Я не отрезала половой член полностью, а всего лишь ранила его, — говорит девушка. — Подчеркиваю, что это было не полное отсечение. А потом я ушла из дома и вызвала скорую помощь. Я не хотела, чтобы он умер от кровотечения, поскольку вообще боюсь крови. Он очень сильно меня обидел, когда поделился нашим интимным видео с друзьями".

Один из адвокатов пострадавшего заявил, что его клиенту всё ещё требуются дополнительные пластические хирургические операции после полученных травм. К моменту доставки в больницу он уже потерял значительное количество крови. При этом полиция полагает, что Бренда в тот роковой вечер вообще не находилась в доме Серхио, а проникла туда, когда мужчина уже спал. Пока неясно, смогли ли хирурги полностью восстановить поврежденные гениталии, и возможно ли было их восстановить после этих травм. Что касается Бренды, то она ожидает вынесения приговора, и ей точно придется провести некоторое количество лет в тюрьме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)