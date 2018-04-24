Как собрать картофель уже в июне: 7 секретов раннего урожая

Наверное, почти каждый дачник выращивает картошку. Пускай не целое поле и не с расчётом создания стратегического запаса на всю зиму. Но хотя бы несколько кустов — точно, чтобы во время летнего отдыха побаловать себя молодой картошкой к шашлычкам да помидоркам с огурчиками.

Ранний картофель особенно актуален для дачников

Поэтому получение свежего картофеля в самом начале летнего сезона, а не к августу-сентябрю именно для дачника может быть очень актуально. Какие же существуют секреты раннего урожая? Я не профессиональный ботаник-картофелевед, однако раннюю картошку к первой декаде июня у себя выращиваю. Я не стану повторять азбучные истины, а предложу вам своё видение этого вопроса.

Первый секрет. Подбираем правильный сорт

Любая инструкция по выращиванию картофеля начинается с этого — с выбора семенного материала. Картофель, как известно, обычно размножают вегетативно, то есть посадкой клубней. Их и называют в обиходе «семенами».

Проросшие клубни картофеля

Сейчас в продаже есть и настоящие — ботанические семена. Но выращивание картофеля из них — это отдельная история. Выбор сорта — всегда дело ответственное, даже если вы планируете выращивать простой картофель. Чтобы получить ранний урожай, нужно подобрать сорта с коротким сроком вегетации: ранние (50-60 дней) и ультраранние (45-55 дней). Ранними называют культивары, которые не только быстро созревают, но и имеют короткий период зимнего покоя. Как правило, они уже к Новому году начинают прорастать. Поэтому такая картошка должна пойти на стол в первую очередь.

Подбираем сорт

Не буду перечислять названия и что-то советовать — предпочтения у всех разные и условия (климатические, почвенные) на каждом огороде свои. Как выяснилось в одной недавней беседе на нашем сайте, один и тот же сорт в Псковской области хорош, а в Костромской — хуже не бывает. Поэтому пробуйте, сажайте, ищите подходящий именно вам картофель для ранних посадок. Но помните главный принцип: для получения урожая в июне нужно выбирать самые ранние сорта.

Второй секрет. Выбираем клубни на посадку

Если с сортом вы уже определились и используете для посадки часть своего урожая, клубни на семена нужно выбирать ещё во время его сбора. И копать картошку нужно вовремя — полностью созревшую. Тогда урожай лучше хранится, реже поражается болезнями. Идеально — выбирать семена на стадии выращивания кустов, отмечая самые развитые из них, имеющие не менее трёх стеблей. А при копке отбирают клубни из самых урожайных гнёзд, отмеченных ранее, где картофелины максимально выровнены по размеру. Ну и, конечно, на семена берём ровные, соответствующие сортовому описанию по форме и цвету клубни. Они не должны иметь следов вирусных и грибных инфекций, а также повреждений — мы ведь хотим получить не только ранний, но и здоровый урожай.

На семена отбирают полностью вызревший картофель из самых урожайных гнёзд

Не стоит оставлять на семена мелкие и недоразвитые клубни, но и выбирать рекордсменов по размеру тоже не нужно. Считается, что оптимальный размер картофелины для посадки — с куриное яйцо, то есть весом в 60-80 г. В этом есть логика. Совсем мелкий клубень, скорее всего, образовался позднее, чем основное количество картофелин в гнезде, например, при сложившихся особо благоприятных условиях для растения во второй половине срока вегетации. Поэтому вполне вероятно, что он не успел качественно вызреть, набрать достаточное количество питательных веществ и сформировать полноценные почки.

Оптимальный размер — с куриное яйцо

Картофелины-богатыри хороши для еды, но с точки зрения видов на будущий урожай «страдают инфантилизмом». Пользуясь большим запасом питательных веществ в материнском клубне, их ростки не спешат на начальном этапе наращивать собственные корни, пока земля влажная после весны. А когда «маменькины запасы» заканчиваются, наступает летняя жара с недостатком влаги. И такой куст-иждивенец в результате уступает своему собрату, у которого на старте из пропитания был только необходимый для десанта НЗ (неприкосновенный запас).

Ростки картофеля

С другой стороны, выбирать на семена наиболее крупные клубни тоже есть резон. Но с условием, что вы будете резать их при посадке на части или вообще отделять от клубня только ростки с небольшим кусочком мякоти. Именно так советовал сажать картошку «ленивый огородник» Борис Андреевич Бублик. И гены хорошие забираются, и не предоставляется возможности «сидеть до старости на материнской шее».

Третий секрет. Правильно храним посадочный материал

Отобранные на семена клубни закладываем на хранение до весны. Перед этим необходимо провести правильную подготовку — обработать для повышения сохранности, а главное, чтобы получить здоровые растения в следующем сезоне.

Отобранные на посадку клубни готовим к хранению

Некоторые бактериальные и грибные инфекции (например, фузариозная сухая и мокрая бактериальная гнили) поражают клубни во время уборки и хранения, поэтому необходимо сделать следующее. Выкопанную картошку нужно, во-первых, промыть (особенно если при уборке была дождливая погода). Процедура эта трудоёмкая, поэтому если уж не всю, то хотя бы семенные клубни вымыть стоит. Во-вторых, тщательно просушить. В течение 2-3 недель обеспечиваем кожуре возможность окрепнуть. Семенную картошку целесообразно прозеленить: вырабатывающийся соланин послужит дополнительной защитой.

Семенную картошку целесообразно прозеленить

Мытьё клубней не защитит от всех напастей, так как возбудители инфекций могут уже скрываться внутри. Чаще всего — под глазками. Поэтому специалисты советуют обработать весь урожай. Предназначенный на еду — биологическими средствами, которые блокируют распространение инфекции по поверхности картофеля. А семенной — химическими препаратами, которые уничтожают микроорганизмы. Это может быть розовый раствор перманганата калия (марганцовки), слабый раствор медного купороса (не более 2 г на 10 л воды) или светло-зелёный раствор зелёнки.

Четвертый секрет. Проращиваем клубни

Правильно подготовленный с осени семенной картофель благополучно перезимует и к весне будет пригодным для выращивания по-настоящему качественного и обильного урожая. Однако просто покидать его в ямки и присыпать землёй недостаточно, нужно грамотно провести предпосадочную подготовку. Если вы хотите получить ранний урожай, то предпосадочное проращивание клубней не только увеличит отдачу (по отзывам, на 15-20%), но и позволит сэкономить время. Клубни с хорошо развитыми ростками быстрее образуют куст, а значит, вы раньше получите свежий картофель.

Проросшая картошка быстрее взойдёт и даст больший урожай

Тема проращивания — весьма спорная. Есть разные методы, и их приверженцы готовы вести ожесточённые дискуссии, доказывая правильность своей технологии. Картофель проращивают на свету и в темноте, комбинированным способом, а также во влажном субстрате. В зависимости от выбранного варианта отличаются сроки, когда клубни следует достать из хранилища. В целом начинать проращивание нужно за 1-1,5 месяца до предполагаемой даты посадки. Я считаю, что проращивать лучше в темноте — это наиболее точно соответствует природному механизму. Свой картофель (и ранний, и обычный) я, кроме того, проращиваю в увлажнённой смеси опилок и торфа или земли. Это позволяет получить не только ростки, но и корни. При посадке такой картофель очень быстро всходит, а значит, можно получить урожай раньше.

Картофель, пророщенный во влажном субстрате

Но что мне кажется абсолютно неправильным, независимо от метода подготовки семенных клубней, это обламывание длинных этиолированных (бледных, выросших без доступа света) ростков. Они образуются, когда условия хранения не соответствуют требованиям — в погребе излишне тепло. Первым прорастает самый сильный глазок, выламывая его росток, вы собственноручно уменьшаете свой урожай.

Я считаю, длинные белые ростки — это неплохо

Пятый секрет. Обрабатываем картофель от вредителей

Защитив семенные клубни от грибных и вирусных заболеваний перед закладкой на хранение, вы убережете их от заболеваний, но не обезопасите от насекомых-вредителей. Медведка, проволочник и главный вредитель картошки, успешно добравшийся уже до Приморья, колорадский жук — все они зимуют в почве и с удовольствием набрасываются на молодые нежные всходы и клубеньки картофеля.

Колорадский жук Для борьбы с вредными насекомыми посадки картофеля опрыскивают инсектицидами, так сказать, по факту обнаружения. Для этой цели подходит средство «Командор» — препарат на основе имидаклоприда. Это вещество устойчиво к воздействию света, проникает в ткани растения, делая их ядовитыми для вредителей, поэтому надёжно защищает картофель на длительное время. Но можно нанести превентивный удар по врагу — обработать клубни весной. Тогда всходам не будут страшны вредители. Защита клубней перед посадкой предпочтительнее обработки по листьям, потому что не вредит пчёлам, а также более эффективна профилактической защитой на самом раннем, наиболее уязвимом этапе развития растения.

Обработка инсектицидом клубней защитит нежные ростки картофеля

И для этого есть хорошее средство «два в одном» — «Командор+» (производитель «Грин бэлт»). Упаковка включает в себя инсектицид «Командор» и стимулятор «Энерген Аква» (водный раствор калиевых солей гуминовых кислот), из которых готовится рабочий раствор.

Защита клубней перед посадкой — Командор+

В ёмкость наливают 1 л воды, добавляют 25 мл «Энергена Аква» и перемешивают. Затем туда же наливают 25 мл «Командора» и вновь перемешивают. Полученным раствором тщательно, со всех сторон опрыскивают семенной картофель. Обработку проводят непосредственно перед посадкой, одной упаковки «Командор+» хватает на 100 кг картофеля.

Подготовка рабочего раствора для обработки семенного картофеля

Нужно помнить, что рано высаженный картофель может пострадать в самом начале своего роста от возвратных заморозков. Обрабатывая его составным средством, кроме спасения от вредителей, мы получаем стимуляцию всхожести и защиту от стрессов — за это отвечает «Энерген Аква». Комплексная защита важна для любого способа выращивания, но при ранних посадках ценность такой профилактики значительно возрастает.

Шестой секрет. Используем рассадный способ выращивания

Для получения урожая товарного (то есть полностью созревшего) картофеля в самом начале лета можно использовать рассаду. Семенные клубни после обработки помещают в торф или другой подходящий субстрат.

Клубни, подготовленные для выращивания рассады

Их можно уложить в ящик либо в отдельные ёмкости — литрового пакета из под молока или сока будет вполне достаточно. Когда позволит погода (в середине — конце апреля) картофельную рассаду высаживают в грунт. Лучше сажать молодые кустики на сформированные высокие гряды или гребни — так почва лучше прогревается.

Картофель на гребнях

А если погода ещё не наладилась и возможны заморозки, посадки укрывают нетканым материалом, защищают слоем соломы или окучивают перед заморозками.

Плантация картофеля, укрытая нетканным материалом

Кроме получения раннего урожая, такой метод даёт возможность размножить сорт, если посевного материала у вас недостаточно. Также картофель, выращиваемый рассадным способом, даёт больше побегов, так как иногда у него прорастают все глазки. Это значительно увеличивает урожай (до 40%) в сравнении с обычным вариантом посадки.

Картофельная рассада

Седьмой секрет. Сажаем картофель под зиму

Ещё один способ полакомиться молодой картошкой в начале лета — посадка под зиму. Вы ведь обращали внимание, что забытые при уборке клубни всходят на следующий год? Такой способ выращивания позволяет не только получить ранний урожай. Для южных регионов со знойным и сухим летом это возможность его вырастить, пользуясь весенней влагой в почве до наступления жаркого периода. Высокая температура воздуха губительно действует на картофель и способствует его быстрому вырождению.

Почему стоит выращивать ранний картофель

Очень часто картошку у нас принято сажать просто — выкопал ямку, бросил клубень, может, добавил горсть золы и землёй засыпал. Потом окучил один-два раза и забыл до конца лета.

Стоит ли картошка хлопот?

Стоит ли картошка таких сложностей — выбор посадочного материала, его обработка, хранение, проращивание, защита от вредителей и, наконец, выращивание рассады? Мне кажется, стоит. И причин наберётся много:

А чем она хуже, к примеру, томатов или перцев, для которых зимне-весенние «танцы с бубнами» никого не смущают?

Ранняя посадка картофеля позволяет избежать многих заболеваний, например, фитофтороза. А для южных регионов — вырождения сортов и снижения урожайности от перегрева.

Посадка ранней весной даст вам вполне созревшую свежую картошку в самом начале лета. Не надо будет есть прошлогоднюю, даже если она на вид и неплохо сохранилась. К концу зимы картофель, как бы ни были хороши условия хранения, не только становится вялым и начинает прорастать — в клубне происходят и другие изменения. Старая картошка невкусная, а по мнению некоторых специалистов, и не слишком полезная.

Не надо будет есть прошлогоднюю картошку в начале лета

Экономия места: в погребе вам придётся хранить меньший запас, а в огороде освободившуюся в середине июня площадь можно занять другой культурой. Или вырастить ещё один урожай картофеля — ранние сорта со сроком созревания в 50-60 дней вполне успеют созреть до конца лета.

Рассадный способ выращивание плюс ко всему увеличивает урожайность.

А вы выращиваете раннюю картошку? Поделитесь с нами в комментариях, как вы это делаете.